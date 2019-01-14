Следователи назвали предположительную причину взрыва газа в Шахтах

Ростовская область

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Следственный комитет России сообщил приоритетную версию причины взрыва газа в многоэтажке в Шахтах

Следствие полагает, что авария могла произойти из-за утечки бытового газа. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

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Также установили личность погибшей женщины — это 32-летняя жительница одной из квартир. Информация о других возможных жертвах уточняется, сообщила пресс-служба СК РФ.

Как сообщали Юга.ру, расследованием уголовного дела по поручению руководителя Следкома будет заниматься Главное следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу. В городской газовой аварийно-диспетчерской службе предположили, что причиной взрыва был газовый баллон.

Авария произошла утром 14 января на улице Хабарова, 16. Взрыв газа частично разрушил два этажа девятиэтажки. В городе ввели локальный режим ЧС.

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