Следователи не нашли следов взрывчатых веществ во взорвавшейся многоэтажке в Шахтах

В Шахтах во время разбора завалов взорвавшегося многоэтажного дома следователи не нашли следов взрывчатых веществ

Об этом 16 января сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Она отметила, что назначена химическая экспертиза. Разбор завалов уже завершен, установлено местонахождение всех жильцов пострадавших квартир.

Петренко рассказала, что частично разрушились пять квартир на восьмом и девятом этажах. Во время осмотра установили, что эпицентр взрыва был в квартире 72, в которой жила одна женщина 1952 года рождения. Специалисты во время обследования изъяли газовую плиту. Представитель СК уточнила, что при осмотре кран подачи газа в квартиру был открыт.

По ее словам, свидетели сообщали, что накануне взрыва в подъезде чувствовался запах газа. Сотрудников газовых компаний, обслуживавших дом, допрашивают. У них во время обысков изъяли документы. Сейчас документацию изучают.

Петренко добавила, что на полигоне осматривают строительные конструкции и части внутридомового оборудования, которые извлекли из-под завалов, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.