93 человека признаны пострадавшими после взрыва газа в Шахтах

В Шахтах после взрыва газа в многоэтажке и частичного обрушения дома пострадавшими признали более 90 человек

В свою очередь министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева сообщила изданию, что власти подготовили списки людей, признанных пострадавшими.

«Пострадали (имеется в виду в том числе материальный ущерб — прим.) 93 человека», — сказал начальник регионального главка МЧС Вячеслав Бутко на совещании по ликвидации последствий ЧП, передает ТАСС .

«Списки все готовы, переписали всех, кто был в этом доме, еще восемь или девять человек заявления не подали», — уточнила Елисеева.

По данным ГУ МЧС по Ростовской области, всего в доме 1993 года постройки 72 квартиры, в которых зарегистрированы 138 человек.

Как сообщали Юга.ру, взрыв газа на последнем этаже девятиэтажного дома на улице Хабарова, 16 в Шахтах произошел около 6 часов утра 14 января. В результате разрушились шесть квартир, в которых жили 14 человек.

Погибла 32‑летняя жительница дома, также пострадали ее муж и двухлетняя дочь. Позже под завалами нашли еще три тела — хозяйки квартиры, где произошел взрыв и двух жильцов квартиры, расположенной этажом ниже. Остается неизвестной судьба еще одного человека; семеро спасены из-под завалов. Семьи погибших получат по 1 млн рублей. Также выплаты полагаются пострадавшим, которые были госпитализированы и получили вред здоровью.

Приоритетной версией произошедшего следствие назвало утечку бытового газа.

В Шахтах 16 января объявили днем траура.