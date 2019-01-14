В Ростовской области взорвался газ в девятиэтажном доме

Ростовская область

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В Шахтах утром 14 января взорвался газ в многоэтажном жилом доме

Сообщение об аварии на улице Хабарова, 16 поступило в МЧС в 6:18. В результате взрыва частично разрушились восьмой и девятый этажи.

По предварительной информации, авария случилась на последнем этаже, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области.

Дом примыкает к пятиэтажке. По данным «Интерфакса», под завалами остаются семь человек.

Продолжение темы: В результате взрыва газа погиб один человек.

Как сообщали Юга.ру, 31 декабря 2018 года в Магнитогорске взорвался бытовой газ в 10-этажном жилом доме. Погибли 39 человек. Подробности этой аварии читайте здесь.

Взрыв Газ МЧС

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