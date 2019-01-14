В Ростовской области взорвался газ в девятиэтажном доме
В Шахтах утром 14 января взорвался газ в многоэтажном жилом доме
Сообщение об аварии на улице Хабарова, 16 поступило в МЧС в 6:18. В результате взрыва частично разрушились восьмой и девятый этажи.
По предварительной информации, авария случилась на последнем этаже, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области.
Дом примыкает к пятиэтажке. По данным «Интерфакса», под завалами остаются семь человек.
Продолжение темы: В результате взрыва газа погиб один человек.
Как сообщали Юга.ру, 31 декабря 2018 года в Магнитогорске взорвался бытовой газ в 10-этажном жилом доме. Погибли 39 человек. Подробности этой аварии читайте здесь.
Все материалы по теме:
Как в соцсетях проходит флешмоб после заявления об уходе со сцены певицы Адель
И другие события Краснодара с 11 по 13 января
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.