В Ростовской области взорвался газ в девятиэтажном доме

В Шахтах утром 14 января взорвался газ в многоэтажном жилом доме

Сообщение об аварии на улице Хабарова, 16 поступило в МЧС в 6:18. В результате взрыва частично разрушились восьмой и девятый этажи.

По предварительной информации, авария случилась на последнем этаже, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области.

Дом примыкает к пятиэтажке. По данным «Интерфакса», под завалами остаются семь человек.