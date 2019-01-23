В Черном море возобновились поиски моряков с загоревшихся танкеров

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В Черном море утром 23 января возобновились поисково-спасательные работы в районе двух горящих иностранных танкеров

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Специальное судно «Спасатель Демидов» продолжает тушение пожара на суднах. Кроме того, к месту происшествия возвращается буксир «Меркурий», который вечером 22 января доставил в Керчь пострадавших. Он будет заниматься поиском пропавших и тушением пожара, пишет ТАСС со ссылкой на Азово-Черноморский филиал морской спасательной службы. 

Как сообщали Юга.ру, в районе Керченского пролива вечером 21 января загорелись два иностранных судна — Candy и Maestro. На танкерах находились граждане Турции и Индии. По предварительным данным, пожар случился после взрыва во время передачи топлива с борта на борт. 

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В результате происшествия погибли 10 человек. Спасли 12 моряков, еще 10 человек пропали без вести. Их пока не нашли. Спасенных на буксире «Меркурий» доставили в Керчь вечером 22 января.

Выяснилось, что суда находились в санкционном списке США. По данным властей страны, они занимались поставками топлива в Сирию и Иран. 

В России по факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). 

МЧС Пожары Судоходство Черное море

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