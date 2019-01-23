В Черном море возобновились поиски моряков с загоревшихся танкеров

В Черном море утром 23 января возобновились поисково-спасательные работы в районе двух горящих иностранных танкеров

Специальное судно «Спасатель Демидов» продолжает тушение пожара на суднах. Кроме того, к месту происшествия возвращается буксир «Меркурий», который вечером 22 января доставил в Керчь пострадавших. Он будет заниматься поиском пропавших и тушением пожара, пишет ТАСС со ссылкой на Азово-Черноморский филиал морской спасательной службы.

Как сообщали Юга.ру, в районе Керченского пролива вечером 21 января загорелись два иностранных судна — Candy и Maestro. На танкерах находились граждане Турции и Индии. По предварительным данным, пожар случился после взрыва во время передачи топлива с борта на борт.