Reuters: Одно из сгоревших в Черном море судов не пускали в порт Темрюк из-за санкций США. Ему пришлось загружать газ в открытом море
Сгоревшим у Керченского пролива судам пришлось перегружать топливо в открытом море из-за санкций США, что и могло стать причиной пожара
Два судна под флагом Танзании — Candy и Maestro — загорелись в Черном море вечером 21 января. Погибли минимум 10 человек — граждане Индии и Турции. По предварительным данным, пожар произошел после взрыва во время передачи топлива с борта на борт.
Reuters пишет, что суда Maestro и Venice (позже сменило название на Candy) упоминались в обнародованном в ноябре 2018 года санкционном списке Минфина США. Тогда ведомство ввело санкции против девяти физических и юридических лиц, которые составляют «международную сеть, через которую иранский режим, работая с российскими компаниями, обеспечивал миллионы баррелей нефти сирийскому правительству». Сообщение сопровождалось рекомендацией «сообществу, работающему в транспортировке нефти», прекратить обслуживание указанных судов в портах, так как они якобы участвовали поставках нефти в Сирию.
В декабре издание опубликовало материал, в котором сообщило, что Maestro и Venice продолжили свои операции и регулярно входили в порт Темрюк. После этого, утверждают источники агентства, порт отказал судну Maestro в доступе, а Venice поменяло название на Candy и продолжило входить в порт. По информации Reuters, газ загружался на Candy в Темрюке, а затем перегружался на Maestro. После очередной такой попытки произошел взрыв и оба судна загорелись.
Напомним, по последним данным, всего на двух судах находились 32 человека. 12 удалось спасти, 10 погибли, судьба еще 10 неизвестна, их ищут в море.
В России по факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.