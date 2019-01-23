Reuters: Одно из сгоревших в Черном море судов не пускали в порт Темрюк из-за санкций США. Ему пришлось загружать газ в открытом море

Сгоревшим у Керченского пролива судам пришлось перегружать топливо в открытом море из-за санкций США, что и могло стать причиной пожара

Два судна под флагом Танзании — Candy и Maestro — загорелись в Черном море вечером 21 января. Погибли минимум 10 человек — граждане Индии и Турции. По предварительным данным, пожар произошел после взрыва во время передачи топлива с борта на борт.

Reuters пишет, что суда Maestro и Venice (позже сменило название на Candy) упоминались в обнародованном в ноябре 2018 года санкционном списке Минфина США. Тогда ведомство ввело санкции против девяти физических и юридических лиц, которые составляют «международную сеть, через которую иранский режим, работая с российскими компаниями, обеспечивал миллионы баррелей нефти сирийскому правительству». Сообщение сопровождалось рекомендацией «сообществу, работающему в транспортировке нефти», прекратить обслуживание указанных судов в портах, так как они якобы участвовали поставках нефти в Сирию.