США призвали Россию расследовать преследования ЛГБТ в Чечне и освободить правозащитника Титиева
Госдеп США призвал Россию расследовать случаи нападения на членов ЛГБТ-сообщества, а также освободить руководителя грозненского филиала правозащитного центра «Mемориал» Оюба Титиева
В Госдепартаменте заявили, что обеспокоены информацией о нападениях в Чечне на граждан, которые считаются членами ЛГБТ-сообщества.
«Мы призываем Россию выполнить свои международные обязательства и обязательства своей конституции и немедленно начать расследование этих нарушений прав человека», — цитирует «Интерфакс» заявление зампредставителя Госдепа США Роберта Палладино.
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Напомним, в апреле 2017 года «Новая газета» выпустила материал о массовых задержаниях и убийствах геев Чечне и секретной тюрьме для геев в Аргуне. Власти региона заявили, что в Чечне нет и не было представителей ЛГБТ. Совет по правам человека при главе Чечни не нашел нарушений прав ЛГБТ-сообщества.
11 января 2019 года «Новая газета» рассказала о новых преследованиях геев в Чечне. Позже в «Российской ЛГБТ-сети» рассказали, что в Чечне продолжаются преследования представителей ЛГБТ. Сообщалось, что убиты два человека.
Также в США призвали РФ освободить из-под стражи правозащитников, в том числе главу грозненского представительства центра «Мемориал» Оюба Титиева.
Титиева задержали утром 9 января 2018 года. Полицейские обыскали машину 60-летнего правозащитника и нашли пакет со 180 граммами марихуаны. На следующий день против него возбудили уголовное дело.
Правозащитник не признал вины. Он утверждает, что дело в отношении него сфабриковано. Правозащитный центр «Мемориал» назвал его политзаключенным. 10 декабря суд продлил арест Титиеву на три месяца.
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