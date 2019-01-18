США призвали Россию расследовать преследования ЛГБТ в Чечне и освободить правозащитника Титиева

Госдеп США призвал Россию расследовать случаи нападения на членов ЛГБТ-сообщества, а также освободить руководителя грозненского филиала правозащитного центра «Mемориал» Оюба Титиева

В Госдепартаменте заявили, что обеспокоены информацией о нападениях в Чечне на граждан, которые считаются членами ЛГБТ-сообщества. «Мы призываем Россию выполнить свои международные обязательства и обязательства своей конституции и немедленно начать расследование этих нарушений прав человека», — цитирует «Интерфакс» заявление зампредставителя Госдепа США Роберта Палладино.

Напомним, в апреле 2017 года «Новая газета» выпустила материал о массовых задержаниях и убийствах геев Чечне и секретной тюрьме для геев в Аргуне. Власти региона заявили, что в Чечне нет и не было представителей ЛГБТ. Совет по правам человека при главе Чечни не нашел нарушений прав ЛГБТ-сообщества. 11 января 2019 года «Новая газета» рассказала о новых преследованиях геев в Чечне. Позже в «Российской ЛГБТ-сети» рассказали, что в Чечне продолжаются преследования представителей ЛГБТ. Сообщалось, что убиты два человека.

Также в США призвали РФ освободить из-под стражи правозащитников, в том числе главу грозненского представительства центра «Мемориал» Оюба Титиева.