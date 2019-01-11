«Новая газета» сообщила о новых преследованиях представителей ЛГБТ в Чечне
«Новая газета» 11 января написала, что в Чечне возобновились преследования представителей ЛГБТ-сообщества
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Об этом издание сообщило со ссылкой на собственные источники и на «Российскую ЛГБТ-сеть». В одной из профильных групп «ВКонтакте» появились сообщения, что в республике снова вспыхнули поимки представителей ЛГБТ-сообщества.
«Прошу всех, кто еще на свободе, отнестись серьезно к этому сообщению и как можно скорее бежать из республики. Прошу обратиться к правозащитникам, СМИ, друзьям, которые вам могут помочь», — говорится в группе «А У Л».
Как сообщали Юга.ру, в апреле 2017 года «Новая газета» выпустила материал о массовых задержаниях и убийствах в геев Чечне и секретной тюрьме для геев в Аргуне. Власти республики в ответ заявили, что «невозможно преследовать тех, кого в республике попросту нет и быть не может».
Подтверждений того, что в Чечне нарушаются права ЛГБТ-сообщества, не нашел Совет по правам человека при главе Чечни, омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что ей такие сообщения не поступали.
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По данным «Российской ЛГБТ-сети», с начала 2017 года из Чечни уехали 125 человек, которые стали жертвами преследования.
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