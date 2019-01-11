«Новая газета» сообщила о новых преследованиях представителей ЛГБТ в Чечне

«Новая газета» 11 января написала, что в Чечне возобновились преследования представителей ЛГБТ-сообщества

Об этом издание сообщило со ссылкой на собственные источники и на «Российскую ЛГБТ-сеть». В одной из профильных групп «ВКонтакте» появились сообщения, что в республике снова вспыхнули поимки представителей ЛГБТ-сообщества.

«Прошу всех, кто еще на свободе, отнестись серьезно к этому сообщению и как можно скорее бежать из республики. Прошу обратиться к правозащитникам, СМИ, друзьям, которые вам могут помочь», — говорится в группе «А У Л».