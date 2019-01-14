В Чечне убиты два гея, преследования представителей ЛГБТ продолжаются — «Российская ЛГБТ-сеть»

В «Российской ЛГБТ-сети» рассказали, что в Чеченской Республике продолжаются преследования представителей ЛГБТ, убиты два человека

По данным организации, с конца декабря 2018 года правоохранители задержали в республике около 40 человек, подозреваемых в гомосексуальности. Точное число задержанных неизвестно, они находятся в Аргуне.

Директор программ «Российской ЛГБТ-сети» Игорь Кочетков рассказал «Медиазоне», что в результате пыток в Чечне были убиты два гея. По его словам, местная полиция не позволяет людям выезжать за пределы Чечни и мешает добиваться защиты в суде.

«У них отбирают документы, им угрожают фальсификацией уголовных дел в отношении них или их близких, заставляют подписывать пустые бланки», — сообщил Кочетков.