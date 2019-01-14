В Чечне убиты два гея, преследования представителей ЛГБТ продолжаются — «Российская ЛГБТ-сеть»
В «Российской ЛГБТ-сети» рассказали, что в Чеченской Республике продолжаются преследования представителей ЛГБТ, убиты два человека
По данным организации, с конца декабря 2018 года правоохранители задержали в республике около 40 человек, подозреваемых в гомосексуальности. Точное число задержанных неизвестно, они находятся в Аргуне.
Директор программ «Российской ЛГБТ-сети» Игорь Кочетков рассказал «Медиазоне», что в результате пыток в Чечне были убиты два гея. По его словам, местная полиция не позволяет людям выезжать за пределы Чечни и мешает добиваться защиты в суде.
«У них отбирают документы, им угрожают фальсификацией уголовных дел в отношении них или их близких, заставляют подписывать пустые бланки», — сообщил Кочетков.
Он отметил, что новая волная преследований ЛГБТ в Чечне началась в декабре 2018 года, когда задержали администратора одной из групп «ВКонтакте», в которой общались гомосексуальные мужчины, живущие на территории Северного Кавказа. Также «Российская ЛГБТ-сеть» начала получать новую информацию о задержаниях в начале января 2019 года.
Как сообщали Юга.ру, 11 января «Новая газета» рассказала о новых преследованиях геев в Чечне. По данным издания, сведения об этом появились в социальных сетях.
Напомним, в апреле 2017 года «Новая газета» выпустила материал о массовых задержаниях и убийствах геев Чечне и секретной тюрьме для геев в Аргуне. Власти региона заявили, что в Чечне нет и не было представителей ЛГБТ.
Совет по правам человека при главе Чечни не нашел нарушений прав ЛГБТ-сообщества. Омбудсмен Татьяна Москалькова сказала, что ей не поступали подобные сообщения.
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