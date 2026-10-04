Обломки БПЛА упали на предприятие в Темрюкском районе. Три человека ранены

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото сгененировано нейросетью NanoBanana
    © Фото сгененировано нейросетью NanoBanana

Три человека пострадали при падении обломков БПЛА в Темрюкском районе

Днем 4 октября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что части беспилотника упали на территории предприятия.

В результате пострадали три человека.

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Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте работают оперативные и специальные службы. Специалисты устанавливают последствия падения обломков и проводят необходимые работы.

Информация о характере полученных пострадавшими травм пока не приводится.

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Обломки БПЛА упали на предприятие в Темрюкском районе. Три человека ранены
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