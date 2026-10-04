Обломки БПЛА упали на предприятие в Темрюкском районе. Три человека ранены
Три человека пострадали при падении обломков БПЛА в Темрюкском районе
Днем 4 октября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что части беспилотника упали на территории предприятия.
В результате пострадали три человека.
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Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте работают оперативные и специальные службы. Специалисты устанавливают последствия падения обломков и проводят необходимые работы.
Информация о характере полученных пострадавшими травм пока не приводится.
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