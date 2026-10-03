В Краснодаре запускают проект «Читки в городе». Первой станет пьеса о курортных романах
В центре психологии и искусства «Люди-игры» пройдет первая актерская читка со зрительским обсуждением (16+)
Центр психологии и искусства «Люди-игры» 11 октября запускает проект «Читки в городе». Ученики и выпускники центра прочтут текст Евгении Алексеевой «Невыносимая легкость, или Все включено».
Затем зрители вместе с режиссерской Валентиной Вамбольт, которая будет вести мероприятие, и психологом Евгенией Пошивач обсудят пьесу.
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«Невыносимая легкость, или Все включено» — монологи женщин о курортных романах с элементами пантомимы и вербатима. Вамбольт считает, что пьеса Алексеевой сродни психотерапии.
Текст был представлен на фестивале независимой драматургии «Любимовка» в Театре комедии имени Акимова с формулировкой «особый выбор».
Читка — публичное чтение пьесы по ролям без полноценных декораций и костюмов. Такой формат позволяет зрителю познакомиться с новым или редким текстом.
Читка пройдет 11 октября. Подробности можно уточнить у организаторов.
Читки для Краснодара — не новая инициатива. Проект «Аврора читает» проводит читки на разных городских площадках, в том числе в Молодежном театре — с участием его актеров. Также свои читки запустили в Театре драмы.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 7 октября пройдет лекция о творчестве режиссера Романа Полански.