В Краснодаре запускают проект «Читки в городе». Первой станет пьеса о курортных романах

Краснодарский край

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  • © Фото magnific, сайт magnific.com
    © Фото magnific, сайт magnific.com

В центре психологии и искусства «Люди-игры» пройдет первая актерская читка со зрительским обсуждением (16+)

Центр психологии и искусства «Люди-игры» 11 октября запускает проект «Читки в городе». Ученики и выпускники центра прочтут текст Евгении Алексеевой «Невыносимая легкость, или Все включено».

Затем зрители вместе с режиссерской Валентиной Вамбольт, которая будет вести мероприятие, и психологом Евгенией Пошивач обсудят пьесу.

Как Дягилев изменил западное искусство:

«Невыносимая легкость, или Все включено» — монологи женщин о курортных романах с элементами пантомимы и вербатима. Вамбольт считает, что пьеса Алексеевой сродни психотерапии.

Текст был представлен на фестивале независимой драматургии «Любимовка» в Театре комедии имени Акимова с формулировкой «особый выбор».

Читка — публичное чтение пьесы по ролям без полноценных декораций и костюмов. Такой формат позволяет зрителю познакомиться с новым или редким текстом.

Читка пройдет 11 октября. Подробности можно уточнить у организаторов.

Читки для Краснодара — не новая инициатива. Проект «Аврора читает» проводит читки на разных городских площадках, в том числе в Молодежном театре — с участием его актеров. Также свои читки запустили в Театре драмы.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 7 октября пройдет лекция о творчестве режиссера Романа Полански.

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В Краснодаре запускают проект «Читки в городе». Первой станет пьеса о курортных романах
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