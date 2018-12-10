Чеченскому правозащитнику Оюбу Титиеву продлили арест

Главе чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюбу Титиеву 10 декабря суд продлил арест на три месяца

Титиев будет находиться под стражей до 22 марта 2019 года, отсчет срока нового ареста начнется 22 декабря. Об этом сообщает телеграм-канал «Мемориала».

Как писали Юга.ру, утром 9 января полицейские в Чечне обыскали машину 60-летнего правозащитника и нашли там пакет со 180 граммами марихуаны. Титиева задержали, на следующий день против него возбудили уголовное дело о хранении наркотиков в крупном размере.

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Сам Титиев не признал вины. Он утверждает, что дело в отношении него сфабриковано. Правозащитный центр «Мемориал» назвал его политзаключенным.