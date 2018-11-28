Парень, рассказавший о пытках гомосексуалов в Чечне, уехал из России из-за угроз
Уроженец Омска Максим Лапунов, который первым рассказал о секретной тюрьме для геев в Чечне, был вынужден покинуть Россию после угроз
Уроженец Омской области Максим Лапунов в октябре 2017 года рассказал, как его задержали в Чечне по подозрению в гомосексуальности. По словам мужчины, он провел 12 суток в подвале уголовного розыска МВД республики, где его избивали и заставляли назначать встречи с другими представителями ЛГБТ-сообщества.
Следствие отказалось возбуждать уголовное дело по заявлению Лапунова о противоправных действиях сотрудников полиции Грозного, однако позже решение было отменено. Чеченский омбудсмен Нурди Нухажиев усомнился в правдивости истории гея, который признался в преследовании в республике.
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Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова 29 ноября 2017 года попросила главу СКР Александра Бастрыкина закончить следственную проверку о задержании Лапунова. Суд в Ессентуках 22 августа признал отказ в возбуждении уголовного дела законным.
Ставропольский суд не удовлетворил жалобу Лапунова на решение суда первой инстанции, а адвокат молодого челвоека рассказал «Кавказскому узлу», что после этого его клиент исчерпал все методы защиты в России, отметив, что защита намерена обратиться в ЕСПЧ.
Лапунов записал видеообращение, в котором подчеркнул, что «российское законодательство так и не дало шансов наказать преступников».
В «Российской ЛГБТ-сети» рассказали, что Лапунов был вынужден уехать из России из-за угроз.
Как писали Юга.ру, в апреле 2017-го «Новая газета» написала о массовых задержаниях и убийствах гомосексуалов в Чечне. Глава республики Рамзан Казыров во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что публикации являются провокацией.
Член Совета при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека Хеда Саратова сказала, что не стала бы рассматривать заявление об убийстве гея. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал появившуюся в СМИ информацию о геях в республике ложью и заявил, что их в Чечне вообще нет.
Летом 2017 года «Российская ЛГБТ-сеть» составила доклад, в котором рассказала о массовых убийствах гомосексуалов в Чечне.
Спустя год парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой призвала Россию провести на национальном уровне расследование преследования ЛГБТ-сообществ в Чечне.
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