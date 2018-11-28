Парень, рассказавший о пытках гомосексуалов в Чечне, уехал из России из-за угроз

Уроженец Омска Максим Лапунов, который первым рассказал о секретной тюрьме для геев в Чечне, был вынужден покинуть Россию после угроз

Уроженец Омской области Максим Лапунов в октябре 2017 года рассказал, как его задержали в Чечне по подозрению в гомосексуальности. По словам мужчины, он провел 12 суток в подвале уголовного розыска МВД республики, где его избивали и заставляли назначать встречи с другими представителями ЛГБТ-сообщества.

Следствие отказалось возбуждать уголовное дело по заявлению Лапунова о противоправных действиях сотрудников полиции Грозного, однако позже решение было отменено. Чеченский омбудсмен Нурди Нухажиев усомнился в правдивости истории гея, который признался в преследовании в республике.