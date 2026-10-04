Третий раз за неделю: в Краснодаре снова включили сирены из-за атаки БПЛА

Днем 4 октября в Краснодаре сработала система оповещения на фоне атаки беспилотников. Это уже третий такой случай за неделю

4 октября около 15:00 в Краснодаре сработала система оповещения. Мэр города Евгений Наумов сообщил, что идет отражение атаки БПЛА, и попросил жителей укрыться в безопасных местах. Сирена звучит в течение трех минут. Об отмене угрозы власти сообщат дополнительно.

Обломки БПЛА упали на предприятие в Темрюкском районе.: Три человека ранены

Ранее система оповещения в Краснодаре срабатывала 3 октября около 11:30 и 1 октября. О последствиях атак в городе власти не сообщали. На фоне атаки аэропорт Краснодара приостановил работу.