Третий раз за неделю: в Краснодаре снова включили сирены из-за атаки БПЛА
Днем 4 октября в Краснодаре сработала система оповещения на фоне атаки беспилотников. Это уже третий такой случай за неделю
4 октября около 15:00 в Краснодаре сработала система оповещения.
Мэр города Евгений Наумов сообщил, что идет отражение атаки БПЛА, и попросил жителей укрыться в безопасных местах. Сирена звучит в течение трех минут. Об отмене угрозы власти сообщат дополнительно.
Обломки БПЛА упали на предприятие в Темрюкском районе.:
Ранее система оповещения в Краснодаре срабатывала 3 октября около 11:30 и 1 октября. О последствиях атак в городе власти не сообщали.
На фоне атаки аэропорт Краснодара приостановил работу.
Как писали Юга.ру, в ночь на 4 октября Майкоп и его пригород атаковали беспилотники. Обломки повредили несколько домов.