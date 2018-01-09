В Чечне против 60-летнего главы местного отделения «Мемориала» завели дело о хранении наркотиков

Руководителя грозненского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева задержали и возбудили уголовное дело о хранении наркотиков

Утром 9 января Титиев выехал на работу из дома в селе Курчалой. По словам знакомого Титиева, с которым у него была назначена встреча, правозащитника задержали люди в форме ДПС. Он видел, что они обыскали его автомобиль.

Титиева доставили в Курчалоевский РОВД (там это подтвердили члену Совета по правам человека ЧР Хеде Саратовой), однако когда туда из Грозного приехал адвокат, его в помещение адвоката не допустили и заявили, что Титиева там нет, сообщается на сайте «Мемориала».

В пресс-службе ГУ МВД по Чеченской Республике позже появилось сообщение о том, что в салоне машины Титиева было обнаружено вещество, похожее на наркотик.

«При досмотре машины в ее салоне полицейскими обнаружен полимерный пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 граммов. Изъятое вещество направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД по ЧР, Титиев направлен на медосвидетельствование», — заявили в ведомстве.

По информации «Новой газеты», в отношении Титиева возбудили уголовное дело по ст. 228 УК РФ (Незаконный оборот наркотиков).

Обстоятельства задержания выясняют уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и совет при президенте РФ по правам человека.

Замминистра МВД по ЧР Апти Алаудинов пообещал Москальковой, что в ближайшее время к Титиеву допустят правозащитников, членов ОНК и адвоката, предоставленного «Мемориалом».