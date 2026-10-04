Заключенный отобрал пистолет у конвоира и убил его в поезде Владикавказ — Адлер. Еще четверо ранены
Осужденный напал на сотрудника ФСИН во время этапирования в поезде в КБР. Он завладел табельным оружием конвоира и открыл огонь. Один сотрудник погиб, еще четверо получили ранения
Вечером 2 октября «Известия» сообщили о предполагаемом бунте заключенных в поезде Владикавказ — Адлер, который следовал через Кабардино-Балкарию.
По данным СМИ, в районе станции Муртазово заключенные сорвали стоп-кран, после чего якобы завладели оружием конвоя и забаррикадировались в вагоне. Mash, в свою очередь, сообщал о нападении одного заключенного на конвоира.
Позже во ФСИН сообщили, что произошла именно одиночная атака: один из осужденных при выводе в туалет напал на сотрудника конвоя, завладел его табельным оружием и открыл огонь. Информацию о бунте в ведомстве опровергли.
Один сотрудник погиб, нападавшего ликвидировали сотрудники караула. Изначально сообщалось о трех раненых сотрудниках ФСИН. Позже Минздрав Кабардино-Балкарии уточнил, что в больницы республики доставили еще одного пострадавшего. Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней степени тяжести. Среди гражданских пострадавших нет.
Во ФСИН заявили, что окажут необходимую помощь семье погибшего сотрудника и пострадавшим.
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По данным источника ТАСС, ликвидированный заключенный — Дмитрий Пушкарев. Ранее его экстрадировали из Грузии. По данным агентства, мужчина обвинялся в создании преступного сообщества и преступлениях, связанных с наркотиками.
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