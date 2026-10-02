«За активную работу» — ноль. В Краснодаре отменили доплату председателю УИК, где обнаружили вскрытый сейф

По словам Черкасова, о заседании объявили накануне вечером. На повестке был один финансовый вопрос, материалы по которому ему заранее не прислали. Председатель ТИК Светлана Швецова объяснила прежнее решение технической ошибкой и недопониманием. «Сейчас решили, что не положено. Если уж лишать премии, то полностью, а не частично», — рассказал Черкасов.

2 октября член территориальной избирательной комиссии (ТИК) Западная с правом решающего голоса Виталий Черкасов сообщил Юга.ру, что комиссия пересмотрела решение о доплате за активную работу председателям участковых избирательных комиссий (УИК) Западного округа Краснодара. Председателю УИК № 2059 Наталье Болдырь коэффициент, по которому рассчитывается доплата, снизили с 1,5 до нуля. У остальных председателей он, как и прежде, равен двум.

За новое решение проголосовали шесть из семи присутствовавших членов ТИК. Черкасов был против. Как и в особом мнении к решению от 30 сентября, он настаивает, что доплаты нужно лишить не только председателя УИК № 2059, но и председателей других комиссий, где, по его оценке, серьезно нарушили закон. В особом мнении он перечислял УИК № 2014, 2017, 2044, 2049, 2055 и 2058. Сам пересмотр решения Черкасов объясняет оглаской: «Работает огласка все-таки».

Также Черкасов рассказал, что в ТИК изменили порядок входа: по удостоверению члена комиссии его не пропустили. Когда он начал доставать телефон, чтобы снять это на видео, ему сказали, что за ним придут, и вскоре его проводили на заседание.

Напомним, что УИК № 2059 в Юбилейном микрорайоне оказалась в центре скандала на выборах в Госдуму. 20 сентября на участке обнаружили признаки вскрытия сейфа с бюллетенями, а позже появилась видеозапись, на которой два человека в присутствии полицейского подменяют бюллетени. В итоге все 454 бюллетеня за первые два дня голосования признали недействительными. 30 сентября ТИК Западная прекратила полномочия Болдырь, ее заместителя и секретаря, а самой Болдырь на том же заседании назначила доплату с коэффициентом 1,5.

Журналистов на это заседание не пустили. О том, как проходило то заседание за закрытыми дверями, читайте в статье Юга.ру «Премия за вскрытый сейф? Как в Краснодаре уволили и наградили главу скандальной УИК».