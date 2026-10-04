Сирены, жужжание и взрывы: 28 беспилотников атаковали Майкоп

В ночь на 4 октября Майкоп и его пригород атаковали беспилотники. Обломки повредили несколько домов

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что в ночь на 4 октября силы ПВО перехватили и уничтожили 28 беспилотников в Майкопе и его пригороде.

Обломки повредили кровлю и остекление нескольких частных домовладений, никто из людей не пострадал.