Сирены, жужжание и взрывы: 28 беспилотников атаковали Майкоп
В ночь на 4 октября Майкоп и его пригород атаковали беспилотники. Обломки повредили несколько домов
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что в ночь на 4 октября силы ПВО перехватили и уничтожили 28 беспилотников в Майкопе и его пригороде.
Обломки повредили кровлю и остекление нескольких частных домовладений, никто из людей не пострадал.
«Мы что, виноваты, что упал дрон?»:
Во время атаки жители Майкопа писали в чате телеграм-канала «ЧП Майкоп / Республика Адыгея» о жужжании беспилотников и звуках взрывов. По сообщениям горожан, сирены звучали ночью, а затем снова около пяти утра.
«Аж подскочила, когда он пролетел».
«Уже часа два жужжание слушаю».
«У меня аж кровать слегка тряхнуло».
«С часу ночи не спим».
Около 22:40 канал сообщил о продолжающейся атаке БПЛА, а вскоре призвал жителей укрыться и отойти от окон. Позже там сообщили, что обстановка нормализовалась.
Как писали Юга.ру, годовой ущерб заповеднику «Утриш» от дронов и пожаров достиг 118 млн рублей.