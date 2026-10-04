Сирены, жужжание и взрывы: 28 беспилотников атаковали Майкоп

Адыгея, Вся Россия

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  • © Изображение сгенерировано нейросетью Nano Banana
    © Изображение сгенерировано нейросетью Nano Banana

В ночь на 4 октября Майкоп и его пригород атаковали беспилотники. Обломки повредили несколько домов

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что в ночь на 4 октября силы ПВО перехватили и уничтожили 28 беспилотников в Майкопе и его пригороде. 

Обломки повредили кровлю и остекление нескольких частных домовладений, никто из людей не пострадал.

«Мы что, виноваты, что упал дрон?»:

Во время атаки жители Майкопа писали в чате телеграм-канала «ЧП Майкоп / Республика Адыгея» о жужжании беспилотников и звуках взрывов. По сообщениям горожан, сирены звучали ночью, а затем снова около пяти утра.

«Аж подскочила, когда он пролетел».

«Уже часа два жужжание слушаю».

«У меня аж кровать слегка тряхнуло».

«С часу ночи не спим».

Около 22:40 канал сообщил о продолжающейся атаке БПЛА, а вскоре призвал жителей укрыться и отойти от окон. Позже там сообщили, что обстановка нормализовалась.

Как писали Юга.ру, годовой ущерб заповеднику «Утриш» от дронов и пожаров достиг 118 млн рублей.

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Сирены, жужжание и взрывы: 28 беспилотников атаковали Майкоп
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