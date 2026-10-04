Минтранс уточнил правила проезда по Крымскому мосту: что изменилось для водителей

Крым, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Олега Аксенова, Юга.ру
    © Фото Олега Аксенова, Юга.ру

Ведомство уточнило правила для автомобилей с прицепами и эвакуаторов, а также напомнило об ограничениях для электромобилей и гибридов

3 октября Минтранс сообщил об обновлении правил проезда по Крымскому мосту.

Легковым автомобилям и грузовикам общей массой до 1,5 тонны разрешили проезд с прицепом, если суммарная технически допустимая максимальная масса машины и прицепа не превышает 3,5 тонны. Эвакуаторы категории B могут перевозить на собственной платформе одно транспортное средство без прицепа.

При этом по мосту не пропускают электромобили и гибриды, грузовой транспорт тяжелее 1,5 тонны, цельнометаллические фургоны с коммерческими кузовами и будками, а также пассажирские фургоны, переоборудованные для коммерческих перевозок.

Читайте также:

Досмотр транспорта, багажа и пассажиров остается обязательным. Багаж размером до 60×70 см проверяют вручную. Если габариты больше, автомобиль направляют на стационарный инспекционно-досмотровый комплекс с рентгеном.

Через мост разрешено провозить крупную бытовую технику, в том числе холодильники и микроволновки. Устройства с аккумуляторами, например электросамокаты и детские электромобили, можно перевозить в количестве не более двух, при этом размер каждого аккумуляторного элемента не должен превышать 515×225×225 мм.

Минтранс рекомендует компактно упаковывать вещи и не брать с собой много мелкого багажа — это может ускорить прохождение досмотра.

Как писали Юга.ру, средняя цена нового автомобиля в России вырастет до 3,8 млн рублей к концу года.

Автомобили Дороги Крымский мост Транспорт Электромобили

Новости

Минтранс уточнил правила проезда по Крымскому мосту: что изменилось для водителей
В Краснодаре запускают проект «Читки в городе». Первой станет пьеса о курортных романах
Сатурн, два звездопада и полнолуние: что увидят краснодарцы в октябре 
Пикассо в мире моды. В Краснодаре пройдет лекция о дизайнере Кристобале Баленсиаге
«Мосфильм» привез в Краснодар архивные фото легендарных советских фильмов
Заморозки до –3 °C и ветер до 20 м/с: какая погода ждет Краснодарский край в первые выходные октября

Лента новостей

«За активную работу» — ноль
2 октября, 17:56
«За активную работу» — ноль
В Краснодаре отменили доплату председателю УИК, где обнаружили вскрытый сейф
Юнгер, каменный век и чтение «Улисса»
2 октября, 17:23
Юнгер, каменный век и чтение «Улисса»
Как в Краснодаре впервые прошел фестиваль Ad Marginem
«Бояться надо живых»
29 сентября, 13:00
«Бояться надо живых»
Жители краснодарского «царя человейников» — о соседстве со Славянским кладбищем, садиках и тесноте

Реклама на сайте