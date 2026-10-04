Минтранс уточнил правила проезда по Крымскому мосту: что изменилось для водителей
Ведомство уточнило правила для автомобилей с прицепами и эвакуаторов, а также напомнило об ограничениях для электромобилей и гибридов
3 октября Минтранс сообщил об обновлении правил проезда по Крымскому мосту.
Легковым автомобилям и грузовикам общей массой до 1,5 тонны разрешили проезд с прицепом, если суммарная технически допустимая максимальная масса машины и прицепа не превышает 3,5 тонны. Эвакуаторы категории B могут перевозить на собственной платформе одно транспортное средство без прицепа.
При этом по мосту не пропускают электромобили и гибриды, грузовой транспорт тяжелее 1,5 тонны, цельнометаллические фургоны с коммерческими кузовами и будками, а также пассажирские фургоны, переоборудованные для коммерческих перевозок.
Досмотр транспорта, багажа и пассажиров остается обязательным. Багаж размером до 60×70 см проверяют вручную. Если габариты больше, автомобиль направляют на стационарный инспекционно-досмотровый комплекс с рентгеном.
Через мост разрешено провозить крупную бытовую технику, в том числе холодильники и микроволновки. Устройства с аккумуляторами, например электросамокаты и детские электромобили, можно перевозить в количестве не более двух, при этом размер каждого аккумуляторного элемента не должен превышать 515×225×225 мм.
Минтранс рекомендует компактно упаковывать вещи и не брать с собой много мелкого багажа — это может ускорить прохождение досмотра.
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