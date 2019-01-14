Убийца из банды Цапка Вова Беспредел порадовался за Цеповяза, который ел в колонии икру и крабов
Член банды Цапка Владимир Алексеев по прозвищу Беспредел, отбывающий пожизненное наказание, прокомментировал фото деликатесов из колонии Вячеслава Цеповяза
Алексеев отбывает наказание в Мордовии, в Торбеевском централе. Он рассказал в интервью «Московскому комсомольцу», как относится к скандалу, связанному с Вячеславом Цеповязом.
«Я слышал по радио про икру и крабов. Круто. Я рад за него. Рад, что он жив-здоров и все у него в порядке. Он же инвалид второй группы, две клинические смерти перенес. Он боксом занимался: ударили в плечо — и пошла саркома. Плечо на одних сухожилиях сейчас держится», — сказал Алексеев.
Он также предположил, что мобильный телефон, изображенный на фотографии с Цеповязом, может быть муляжом.
«Вот возьму сейчас ваш диктофон, сфоткаете меня, и скажут потом: у Алексеева был телефон. И вообще это мог быть тетрис», — отметил заключенный.
Он рассказал, что в колонии шьет жилеты и зарабатывает по 11,4 тыс. рублей в месяц, из которых получает на руки около 4 тыс. рублей, а остальные деньги идут на закрытие исполнительных листов и оплату коммунальных услуг. На 4 тыс. рублей Алексеев покупает чай, сигареты, конфеты. Деликатесы он в тюрьме не ел.
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Как писали Юга.ру, 6 ноября в интернете появились фотографии Вячеслава Цеповяза, на которых он готовит шашлык, ест икру с крабами и разговаривает по телефону в колонии строгого режима. В УФСИН по Амурской области и Следственном комитете начали проверку. Цеповяза поместили в штрафной изолятор после скандала с фотографиями с деликатесами.
Цеповяз заявил, что снимки сфабрикованы, а его адвокат назвал фотографии фейком.
8 ноября на сотрудников колонии, где отбывает наказание Цеповяз, завели уголовное дело.
Смотрите видео:
В начале декабря в СМИ опубликовали новые фотографии и видеозаписи Цеповяза из колонии. На кадрах видно, как он с другими заключенными стоит возле аквариума, гуляет на открытом воздухе, говорит по телефону, а также позирует на катке в футбольной и хоккейной форме.
Напомним, Владимир Алексеев по прозвищу Вова Беспредел входил в организационную преступную группу Цапка. Он участвовал в массовом убийстве в станице Кущевской. Во время расследования этого дела выяснилось, что Алексеев убил 18 человек. Суд приговорил его к пожизненному сроку. На суде также было заявлено об эпизодах изнасилований.
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