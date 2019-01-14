Убийца из банды Цапка Вова Беспредел порадовался за Цеповяза, который ел в колонии икру и крабов

Член банды Цапка Владимир Алексеев по прозвищу Беспредел, отбывающий пожизненное наказание, прокомментировал фото деликатесов из колонии Вячеслава Цеповяза

Алексеев отбывает наказание в Мордовии, в Торбеевском централе. Он рассказал в интервью «Московскому комсомольцу», как относится к скандалу, связанному с Вячеславом Цеповязом.

«Я слышал по радио про икру и крабов. Круто. Я рад за него. Рад, что он жив-здоров и все у него в порядке. Он же инвалид второй группы, две клинические смерти перенес. Он боксом занимался: ударили в плечо — и пошла саркома. Плечо на одних сухожилиях сейчас держится», — сказал Алексеев.

Он также предположил, что мобильный телефон, изображенный на фотографии с Цеповязом, может быть муляжом.

«Вот возьму сейчас ваш диктофон, сфоткаете меня, и скажут потом: у Алексеева был телефон. И вообще это мог быть тетрис», — отметил заключенный.

Он рассказал, что в колонии шьет жилеты и зарабатывает по 11,4 тыс. рублей в месяц, из которых получает на руки около 4 тыс. рублей, а остальные деньги идут на закрытие исполнительных листов и оплату коммунальных услуг. На 4 тыс. рублей Алексеев покупает чай, сигареты, конфеты. Деликатесы он в тюрьме не ел.