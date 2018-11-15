Деликатесы для Цеповяза в колонии стоили до 60 тыс. рублей ежемесячно — Генпрокуратура

Представитель Генпрокуратуры РФ рассказал, что осужденный Вячеслав Цеповяз тратил каждый месяц 30-60 тыс. рублей на еду

Во время проверки прокуроры установили личность мужчины, который передавал еду осужденному почти на 20 лет лишения свободы члену банды Цапков Вячеславу Цеповязу. Стоимость продуктов составляла почти 60 тыс. рублей в месяц. Об этом 15 ноября сообщил представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в интервью, показанном на интернет-канале «Эфир».

«Мы установили человека, который проносил туда продукты питания. Этот гражданин с достаточной степенью регулярности, от одного до трех раз в месяц, передавал продукты, закупал, привозил в колонию и там передавал через специальное окошко. Средняя сумма, на которую он закупал продукты, — от 30 тыс. до 60 тыс. рублей в месяц», — отметил Куренной.

По его словам, мужчина передавал Цеповязу конфеты, колбасы, дорогостоящие сыры, салаты, красную икру, сигареты, сырое мясо, красную рыбу, одежду и предметы бытовой химии, сотовые телефоны. Проносить сырое мясо нельзя, потому что осужденным запрещено самим готовить на территории колонии, подчеркнул Куренной. Сумки с продуктами для Цеповяза весили более 30 кг, в то время как разрешалось проносить посылку массой не более 20 кг.

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Куренной рассказал, что Цеповяз работал в колонии пасечником, и фотографии с шашлыком были сделаны в помещении с пасекой. Согласно закону, осужденного нужно сопровождать от камеры до пасеки, однако проверка, по словам представителя Генпрокуратуры, показала, что Цеповяз не соблюдал эти условия. «Администрация колонии, соответственно, позволяла ему это делать. То есть я бы не сказал, что совсем свободно, но в неустановленное время он мог там перемещаться вне контроля, навестить пчел, пожарить им шашлыки», — подчеркнул Куренной.

Напомним, в сети появились фотографии Вячеслава Цеповяза, где он готовит шашлык, ест икру с крабами и разговаривает по телефону в исправительной колонии строгого режима. Его бывшая жена рассказала, что тратила на содержание супруга до 3 млн рублей в год.

В УФСИН по Амурской области и Следственном комитете начали проверку. Адвокат Цеповяза заявил, что фотографии его клиента с деликатесами являются фейком, позже об этом же сказал и сам осужденный. Он назвал снимки попытками его бывшей супруги повлиять на раздел имущества после развода.

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Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении сотрудников исправительной колонии, где отбывает срок Цеповяз.