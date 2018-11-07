Адвокат Цеповяза назвал фотографии с деликатесами фейком

Краснодарский край

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Адвокат осужденного Вячеслава Цеповяза считает фейком фотографии, где его клиент готовит шашлык и ест крабов

Защитник Эльбрус Муртазов заявил, что у Вячеслава Цеповяза нет мобильного телефона. По словам адвоката, фотографии, на которых его клиент ест крабов и шашлыки, являются фейковыми и смонтированными. Член банды Цапков содержится в тех же условиях, что и другие заключенные, пишет ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, в интернете появились фотографии Вячеслава Цеповяза. На кадрах мужчина ест деликатесы и говорит по телефону. После публикаций в пресс-службе УФСИН по Амурской области сказали, что по факту фотографий уже проводили служебную проверку и назначили еще одну. Позже СК РФ начал проверку по фактам нарушений Цеповязом правил внутреннего распорядка в исправительной колонии.

Правозащитники Следственный комитет ФСИН

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