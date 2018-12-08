Появились новые фотографии Цеповяза из колонии. ФСИН проводит проверку
СМИ опубликовали новые фотографии Вячеслава Цеповяза, который отбывает срок в колонии по делу об убийстве 12 человек в станице Кущевской
На ютубе появилось видео, в котором смонтированы фотографии Вячеслава Цеповяза, где он с другими заключенными стоит возле аквариума, гуляет на открытом воздухе, говорит по телефону, а также позирует на катке в футбольной и хоккейной форме. На фотографиях можно увидеть кота, накрытые столы.
Автор видео, подписавшийся как Sergey Perin, рассказал РИА «Новости», что эти снимки были сделаны в период с 2014 по 2017 год. По его словам, кадры являются подлинными. Автор ролика также подчеркнул, что выложил фотографии, потому что «общество должно знать правду».
В пресс-бюро ФСИН России сказали РБК, что фотографии относятся к ранее опубликованным материалам, по которым проводят проверку.
По данным ТАСС, в ходе проверки начальника УФСИН по Амурской области, где отбывает наказание Цеповяз, привлекли к строгой дисциплинарной ответственности. Ранее в отношении руководства этой колонии было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.
Как писали Юга.ру, 6 ноября в интернете появились фотографии Вячеслава Цеповяза, на которых он готовит шашлык, ест икру с крабами и разговаривает по телефону в колонии строгого режима. В УФСИН по Амурской области и Следственном комитете начали проверку.
Цеповяз заявил, что снимки сфабрикованы, а его адвокат назвал фотографии фейком. В начале ноября на сотрудников колонии, где отбывает наказание Цеповяз, завели уголовное дело.
В середине ноября глава Общественной наблюдательной комиссии Приамурья Наталья Охотникова опубликовала в своем инстаграме фото Цеповяза и назвала его «известным предпринимателем, легитимным депутатом, меценатом, потомственным фермером». После этого уволились все члены ОНК.
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Напомним, Вячеслав Цеповяз отбывает наказание по делу об убийстве 12 человек в станице Кущевской. Летом 2011 года его взяли под стражу, а осенью 2013-го приговорили к 20 годам колонии строгого режима.
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