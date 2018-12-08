Появились новые фотографии Цеповяза из колонии. ФСИН проводит проверку

СМИ опубликовали новые фотографии Вячеслава Цеповяза, который отбывает срок в колонии по делу об убийстве 12 человек в станице Кущевской

На ютубе появилось видео, в котором смонтированы фотографии Вячеслава Цеповяза, где он с другими заключенными стоит возле аквариума, гуляет на открытом воздухе, говорит по телефону, а также позирует на катке в футбольной и хоккейной форме. На фотографиях можно увидеть кота, накрытые столы.

Автор видео, подписавшийся как Sergey Perin, рассказал РИА «Новости», что эти снимки были сделаны в период с 2014 по 2017 год. По его словам, кадры являются подлинными. Автор ролика также подчеркнул, что выложил фотографии, потому что «общество должно знать правду».