Сколько еще продлится бархатный сезон в Краснодарском крае? Рассказал метеоролог

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Узнали, стоит ли ждать похолодания на Кубани в сентябре и начале октября

23 сентября метеоролог Юрий Ткаченко рассказал изданию kuban.aif.ru, что в Краснодарском крае бархатный сезон продлится до середины октября. 

Бархатный сезон — это период после пика летней жары, когда температура воздуха становится более комфортной, но при этом море остается теплым. 

По его данным, с 25 сентября и до конца первого месяца осени дневные показатели температуры составят 26 °С, ночные — 12–17 °С.

Температура воды в Черном море будет высокой — около 18 °С. Водоем сыграет роль «своеобразного аккумулятора тепла и подогрева».

От сильных ливней до похолодания до 18 °С:

«Морская вода сейчас играет роль. Поэтому в Сочи, например, резкого обвала температур может и не быть. Если в северных районах неожиданно похолодает на 10 градусов, то на курорте показатели снизятся примерно на пять позиций», — рассказал Ткаченко. 

Азовское море мелководное, поэтому оно остынет раньше. По словам метеоролога, в районах, прилегающих к водоему, температура воздуха будет идентична температуре воды. 

Ткаченко заявил, что в начале октября в Краснодарском крае сильного похолодания и заморозков не ожидается.

Как писали Юга.ру, 24 сентября сильные дожди с градом и шквалистым ветром накроют Сочи и Сириус.

Азовское море Город Краснодар Погода Черное море

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