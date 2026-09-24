Сколько еще продлится бархатный сезон в Краснодарском крае? Рассказал метеоролог
Узнали, стоит ли ждать похолодания на Кубани в сентябре и начале октября
23 сентября метеоролог Юрий Ткаченко рассказал изданию kuban.aif.ru, что в Краснодарском крае бархатный сезон продлится до середины октября.
Бархатный сезон — это период после пика летней жары, когда температура воздуха становится более комфортной, но при этом море остается теплым.
По его данным, с 25 сентября и до конца первого месяца осени дневные показатели температуры составят 26 °С, ночные — 12–17 °С.
Температура воды в Черном море будет высокой — около 18 °С. Водоем сыграет роль «своеобразного аккумулятора тепла и подогрева».
От сильных ливней до похолодания до 18 °С:
«Морская вода сейчас играет роль. Поэтому в Сочи, например, резкого обвала температур может и не быть. Если в северных районах неожиданно похолодает на 10 градусов, то на курорте показатели снизятся примерно на пять позиций», — рассказал Ткаченко.
Азовское море мелководное, поэтому оно остынет раньше. По словам метеоролога, в районах, прилегающих к водоему, температура воздуха будет идентична температуре воды.
Ткаченко заявил, что в начале октября в Краснодарском крае сильного похолодания и заморозков не ожидается.
Как писали Юга.ру, 24 сентября сильные дожди с градом и шквалистым ветром накроют Сочи и Сириус.