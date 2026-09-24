Сколько еще продлится бархатный сезон в Краснодарском крае? Рассказал метеоролог

Узнали, стоит ли ждать похолодания на Кубани в сентябре и начале октября

23 сентября метеоролог Юрий Ткаченко рассказал изданию kuban.aif.ru, что в Краснодарском крае бархатный сезон продлится до середины октября.

Бархатный сезон — это период после пика летней жары, когда температура воздуха становится более комфортной, но при этом море остается теплым.

По его данным, с 25 сентября и до конца первого месяца осени дневные показатели температуры составят 26 °С, ночные — 12–17 °С.

Температура воды в Черном море будет высокой — около 18 °С. Водоем сыграет роль «своеобразного аккумулятора тепла и подогрева».