Цеповяза поместили в штрафной изолятор после скандала с фотографиями

Адвокат осужденного Вячеслава Цеповяза 8 ноября рассказал, что его клиента поместили в штрафной изолятор после скандала с фотографиями с деликатесами

По словам адвоката, раньше его клиент отбывал наказание в обычном бараке. «С Цеповязом я встречался вчера. Он в курсе всей этой скандальной истории с фотографиями. Более того, сегодня он мне сообщил, что его поместили в ШИЗО, на непонятных мне пока основаниях», — рассказал правозащитник «Интерфаксу».

Как сообщали Юга.ру, в интернете появились фотографии, на которых Цеповяз ест икру и крабов в исправительной колонии строгого режима. В пресс-службе УФСИН по Амурской области сказали, что по факту фотографий уже проводили служебную проверку и назначили еще одну.

Следственный комитет России начал проверку по фактам нарушений Цеповязом правил внутреннего распорядка в исправительной колонии. Адвокат осужденного назвал фейком фотографии своего клиента с деликатесами.

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Вячеслав Цеповяз — фигурант дела об убийстве 12 человек в Кущевском районе. Его заключили под стражу в 2011 году, через два года приговорили к 20 годам в колонии строгого режима.

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