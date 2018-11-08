Цеповяза поместили в штрафной изолятор после скандала с фотографиями
Адвокат осужденного Вячеслава Цеповяза 8 ноября рассказал, что его клиента поместили в штрафной изолятор после скандала с фотографиями с деликатесами
По словам адвоката, раньше его клиент отбывал наказание в обычном бараке.
«С Цеповязом я встречался вчера. Он в курсе всей этой скандальной истории с фотографиями. Более того, сегодня он мне сообщил, что его поместили в ШИЗО, на непонятных мне пока основаниях», — рассказал правозащитник «Интерфаксу».
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, в интернете появились фотографии, на которых Цеповяз ест икру и крабов в исправительной колонии строгого режима. В пресс-службе УФСИН по Амурской области сказали, что по факту фотографий уже проводили служебную проверку и назначили еще одну.
Следственный комитет России начал проверку по фактам нарушений Цеповязом правил внутреннего распорядка в исправительной колонии. Адвокат осужденного назвал фейком фотографии своего клиента с деликатесами.
Вячеслав Цеповяз — фигурант дела об убийстве 12 человек в Кущевском районе. Его заключили под стражу в 2011 году, через два года приговорили к 20 годам в колонии строгого режима.
Читайте также:
Банда действовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год, за это время ее участники совершили множество тяжких преступлений, в том числе 19 убийств. Лидера группы Сергея Цапка признали виновным в убийстве 18 человек, в том числе несовершеннолетних. В июле 2014 года он умер в медчасти СИЗО № 1 Краснодара.
Все материалы по теме:
Маршруты и лучшие остановки в пути по мнению редактора Авто Юга.ру
Как выглядит и функционирует стадион ФК «Краснодар»
В октябре они провели тренировочный лагерь в Красной Поляне
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.