В результате атаки БПЛА в заповеднике «Утриш» повреждены 70 редких и исчезающих деревьев

На территории заповедника «Утриш» повреждены 70 редких деревьев. Некоторые из них погибли, другие — со временем восстановятся

24 сентября исполняющий обязанности директора заповедника «Утриш» Дмитрий Онохов сообщил ТАСС, что в результате атаки БПЛА 8 сентября были повреждены около 160 деревьев. 70 из них — представители редких и исчезающих видов. Напомним, последний инцидент произошел 8 сентября 2026 года, когда из-за атаки БПЛА в заповеднике одновременно вспыхнуло пять очагов возгорания на площади 7,28 гектара. По данным оперштаба региона, полностью ликвидировать этот пожар удалось только 14 сентября.

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По словам Онохова, среди 70 пострадавших редких деревьев — можжевельник, можжевельник дельтовидный и фисташка туполистная. Он отметил, что погибли усохшие и старые растения, а также молодые до 15 см в диаметре, ослабленные засухой. Однако другие деревья смогут восстановиться. У можжевельников с сильной степенью повреждения процесс займет больше времени, а в местах, где происходил низовой пожар, восстановление пройдет быстрее. «Удалось не допустить огонь к ценным старовозрастным здоровым можжевельникам. Участки с сильными повреждениями точечны, они соседствуют с слабоповрежденными деревьями, способными к семеношению. Их восстановление будет происходить за счет заселения растений с соседних и смежных территорий, помощниками станут птицы, насекомые, звери и другие животные, которые переносят плоды и семена растений», — рассказал специалист.