Гигантский круг из металла. В парке «Краснодар» напротив стадиона появился новый арт-объект

В греческой мифологии Кроносом звали отца Зевса. В эллинистический период его отождествляли с богом Хроносом, олицетворявшим вечное время.

23 сентября в соцсетях парка «Краснодар» сообщили , что напротив стадиона специалисты устанавливают новый арт-объект. Блогер Андрей рассказал 93.ру, что скульптура называется «Кронос».

Что примечательно, новый арт-объект по своей форме действительно напоминает циферблат с металлическими прутьями. Однако в официальных аккаунтах парка пояснили, что гигантский круг — это солнце.

Несмотря на продолжающиеся работы, посетители парка уже успели оценить новинку и сделать первые фото.

Напомним, в парке «Краснодар» строят новую локацию с каскадным водопадом. Она находится между фонтаном, «Гротом» и стадионом академии ФК «Краснодар».