Гигантский круг из металла. В парке «Краснодар» напротив стадиона появился новый арт-объект

Краснодарский край

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  • Новая скульптура в парке «Краснодар» © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Парк Галицкого Краснодар»
    Новая скульптура в парке «Краснодар» © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Парк Галицкого Краснодар»

В парке «Краснодар» завершают установку нового арт-объекта

23 сентября в соцсетях парка «Краснодар» сообщили, что напротив стадиона специалисты устанавливают новый арт-объект. Блогер Андрей рассказал 93.ру, что скульптура называется «Кронос».

В греческой мифологии Кроносом звали отца Зевса. В эллинистический период его отождествляли с богом Хроносом, олицетворявшим вечное время.

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Что примечательно, новый арт-объект по своей форме действительно напоминает циферблат с металлическими прутьями. Однако в официальных аккаунтах парка пояснили, что гигантский круг — это солнце.

Несмотря на продолжающиеся работы, посетители парка уже успели оценить новинку и сделать первые фото.

Напомним, в парке «Краснодар» строят новую локацию с каскадным водопадом. Она находится между фонтаном, «Гротом» и стадионом академии ФК «Краснодар».

Как писали Юга.ру, в конце августа в парке «Краснодар» открыли пещеру со сталактитами и кристаллами.

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