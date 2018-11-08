«Получается, что несидящее общество отказывает сидящей половине в праве питаться деликатесами». Цеповяз прокомментировал свои фото из тюрьмы
Осужденный по делу банды Цапков Вячеслав Цеповяз прокомментировал скандальные фото, на которых он, находясь в тюрьме, поедает деликатесы
Свое обращение к СМИ Цеповяз передал РБК через своих адвокатов. Он заявил, что появившиеся в сети снимки сфальсифицированы.
«Если развивать тему сделанности данных фотографий, (…) речь идет об их фабрикации. (...) Данные фотографии были опубликованы еще летом 2018 года, была проведена проверка, которая не выявила нарушения», — говорится в заявлении.
Цеповяз связал публикацию этих фотографий с попытками его бывшей жены Натальи Стришней повлиять на раздел имущества после развода. По его мнению, она хочет «демонизировать» его и оказать давление на суд.
«Что касается того, откуда в колонии взялись шашлык, икра и крабы, то еще раз повторюсь: а были ли шашлыки, икра и крабы? Достоверность этого фото никак не установлена, — отметил заключенный. — Это получается, что несидящее общество отказывает сидящей половине в праве нормально питаться, питаться деликатесами. Может, был какой-то повод и заключенные совместными усилиями устроили себе праздник».
Как сообщали Юга.ру, в сети появились фотографии осужденного на 20 лет Цеповяза, на которых он готовит шашлык, ест икру с крабами и разговаривает по телефону в исправительной колонии строгого режима. Его бывшая жена рассказала, что тратила на содержание супруга до 3 млн рублей в год.
После публикаций в пресс-службе УФСИН по Амурской области сообщили, что по факту фотографий уже проводили служебную проверку, материалы передали в Следственный комитет и назначили еще одну проверку по вновь поступившей информации. В ведомстве сообщили, что кадры были сделаны в 2015 году. В управлении СКР по региону при этом заявили, что материалов проверки к ним не поступало.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил взять ход проведения доследственной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства. Если в действиях сотрудников УФСИН по Амурской области найдут признаки должностных или коррупционных преступлений, будет возбуждено уголовное дело.
В свою очередь адвокат Цеповяза назвал фотографии фейком. 8 ноября стало известно, что бандита поместили в штрафной изолятор.
Читайте также:
Напомним, Вячеслав Цеповяз является фигурантом дела об убийстве 12 человек в станице Кущевской. Его заключили под стражу в июле 2011 года, а в ноябре 2013 года приговорили к 20 годам в колонии строгого режима.
Все имущество осужденного по брачному контракту перешло к его супруге Наталье Цеповяз, в том числе агрофирма «Слава Кубани» площадью 14 тыс. га, ресторанный бизнес и земельные участки. После развода мужчина безуспешно пытался отсудить у жены часть имущества. По оценкам экспертов, стоимость спорных активов — около 3 млрд рублей.
Маршруты и лучшие остановки в пути по мнению редактора Авто Юга.ру
Чем заняться в выходные 10-11 ноября, выбор Эволюции Юга.ру
В октябре они провели тренировочный лагерь в Красной Поляне
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.