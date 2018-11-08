«Получается, что несидящее общество отказывает сидящей половине в праве питаться деликатесами». Цеповяз прокомментировал свои фото из тюрьмы

Осужденный по делу банды Цапков Вячеслав Цеповяз прокомментировал скандальные фото, на которых он, находясь в тюрьме, поедает деликатесы

Свое обращение к СМИ Цеповяз передал РБК через своих адвокатов. Он заявил, что появившиеся в сети снимки сфальсифицированы.

«Если развивать тему сделанности данных фотографий, (…) речь идет об их фабрикации. (...) Данные фотографии были опубликованы еще летом 2018 года, была проведена проверка, которая не выявила нарушения», — говорится в заявлении.

Цеповяз связал публикацию этих фотографий с попытками его бывшей жены Натальи Стришней повлиять на раздел имущества после развода. По его мнению, она хочет «демонизировать» его и оказать давление на суд.

«Что касается того, откуда в колонии взялись шашлык, икра и крабы, то еще раз повторюсь: а были ли шашлыки, икра и крабы? Достоверность этого фото никак не установлена, — отметил заключенный. — Это получается, что несидящее общество отказывает сидящей половине в праве нормально питаться, питаться деликатесами. Может, был какой-то повод и заключенные совместными усилиями устроили себе праздник».