В Японском саду Краснодара открылась выставка «Искусство созерцания»

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Парк «Краснодар»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Парк «Краснодар»

Краснодарцы смогут оценить керамические произведения, а также живописные и графические работы (6+)

Пресс-служба парка «Краснодар» сообщила, что в Японском саду открылась выставка «Искусство созерцания». Можно увидеть керамические произведения Глеба Коржова и Стефании Мах, а также графические работы Андрея Григорова.

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Кроме того, в постоянной экспозиции представлены живописное полотно Игоря Воложанина «В погоне за солнцем», серия графических работ «У самурая нет цели, есть только путь» и миниатюрные самурайские доспехи «Ёрои Кадзари».

Выставка работает в народном доме Коминка.

Напомним, летом в Японском саду парка «Краснодар» появилась новая скульптура. «Скрытое лицо» изображает девушку в кимоно, застывшую в традиционной японской позе сэйдза — на коленях, с выпрямленной спиной.

Как писали Юга.ру, в парке «Краснодар» напротив стадиона появился новый арт-объект — гигантский круг из металла.

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