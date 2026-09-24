В Японском саду Краснодара открылась выставка «Искусство созерцания»
Краснодарцы смогут оценить керамические произведения, а также живописные и графические работы (6+)
Пресс-служба парка «Краснодар» сообщила, что в Японском саду открылась выставка «Искусство созерцания». Можно увидеть керамические произведения Глеба Коржова и Стефании Мах, а также графические работы Андрея Григорова.
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Кроме того, в постоянной экспозиции представлены живописное полотно Игоря Воложанина «В погоне за солнцем», серия графических работ «У самурая нет цели, есть только путь» и миниатюрные самурайские доспехи «Ёрои Кадзари».
Выставка работает в народном доме Коминка.
Напомним, летом в Японском саду парка «Краснодар» появилась новая скульптура. «Скрытое лицо» изображает девушку в кимоно, застывшую в традиционной японской позе сэйдза — на коленях, с выпрямленной спиной.
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