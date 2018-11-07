Следственный комитет начал проверку из-за фотографий Цеповяза с крабами в колонии строгого режима

СК РФ по Амурской области начал проверку по фактам нарушений Вячеславом Цеповязом правил внутреннего распорядка в исправительной колонии

Как сообщали Юга.ру, в сети появились фотографии осужденного на 20 лет по делу банды Цапков Вячеслава Цеповяза. На кадрах мужчина готовит шашлык и ест икру с крабами в исправительной колонии строгого режима. После публикаций в пресс-службе УФСИН по Амурской области сказали, что по факту фотографий уже проводили служебную проверку и назначили еще одну.

Вячеслав Цеповяз является фигурантом дела об убийстве 12 человек в станице Кущевской. Его заключили под стражу в июле 2011 года, а в ноябре 2013 года приговорили к 20 годам в колонии строгого режима.

Все имущество осужденного по брачному контракту перешло к его супруге Наталье Цеповяз, в том числе агрофирма «Слава Кубани» площадью 14 тыс. га, ресторанный бизнес и земельные участки. После развода мужчина безуспешно пытался отсудить у жены часть имущества. По оценкам экспертов, стоимость спорных активов — около 3 млрд рублей.

С 1998 по 2010 год — за время, которое банда действовала в станице Кущевской, — ее участники совершили множество тяжких преступлений, в том числе убили 19 человек. Лидер группировки — Сергей Цапок был признан виновным в убийстве 18 человек, включая несовершеннолетних. В начале июля 2014 года он умер в медчасти СИЗО № 1 Краснодара.