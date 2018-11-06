В сети появились фото, на которых Цеповяз ест икру и крабов в тюрьме. ФСИН была в курсе

Федеральная служба исполнения наказаний назначила повторную проверку по поводу размещенных в сети фотографий осужденного на 20 лет по делу банды Цапков Вячеслава Цеповяза

Фотографии, сделанные на территории колонии в Амурской области, попали в сеть летом. На них один из лидеров преступной группировки Цеповяз жарит шашлык, ест красную икру и краба, устраивает застолья с приятелями, а также разговаривает по телефону. В октябре бывшая супруга Цеповяза Наталья Стришняя (они развелись в 2017 году) рассказала «Комсомольской правде», что тратила на содержание находящегося в тюрьме мужа миллионы рублей.

«На содержание моего бывшего мужа в тюрьме уходило до трех миллионов рублей в год. Я ему перечисляла деньги. Да, мы со Славой общались по телефону, он звонил мне, присылал номера банковских карт, на которые переводить деньги. Там, в Амурской области, был посредник, через него он покупал продукты, вызывал к себе врача-стоматолога, которому платил приличные суммы. Просил и на зоновскую пасеку — купить пчел, новые ульи, он там ею занимался. Когда я перестала ему деньги отправлять, он начал требовать их у детей. Сын переводил папе. Потом я узнала, что на зоне он влез в долги. Говорила с ним об этом, объясняла, что не могу больше отправлять ему такие суммы. Его разводили на зоне, а он, кажется, разводил меня. Когда я отказывала в переводе, кричал в трубку, оскорблял», — заявила Стришняя. После этих публикаций в пресс-службе УФСИН по Амурской области сообщили, что по факту фотографий уже проводилась служебная проверка. «Установлено, что данные фотографии, свидетельствующие о фактах нарушений правил внутреннего распорядка исправительного учреждения, были сняты в 2015 году. Материалы проверки были переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — говорится в сообщении. Кроме того, УФСИН назначило дополнительную проверку по опубликованной сейчас информации.