В сети появились фото, на которых Цеповяз ест икру и крабов в тюрьме. ФСИН была в курсе
Федеральная служба исполнения наказаний назначила повторную проверку по поводу размещенных в сети фотографий осужденного на 20 лет по делу банды Цапков Вячеслава Цеповяза
Фотографии, сделанные на территории колонии в Амурской области, попали в сеть летом. На них один из лидеров преступной группировки Цеповяз жарит шашлык, ест красную икру и краба, устраивает застолья с приятелями, а также разговаривает по телефону.
В октябре бывшая супруга Цеповяза Наталья Стришняя (они развелись в 2017 году) рассказала «Комсомольской правде», что тратила на содержание находящегося в тюрьме мужа миллионы рублей.
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«На содержание моего бывшего мужа в тюрьме уходило до трех миллионов рублей в год. Я ему перечисляла деньги. Да, мы со Славой общались по телефону, он звонил мне, присылал номера банковских карт, на которые переводить деньги. Там, в Амурской области, был посредник, через него он покупал продукты, вызывал к себе врача-стоматолога, которому платил приличные суммы. Просил и на зоновскую пасеку — купить пчел, новые ульи, он там ею занимался. Когда я перестала ему деньги отправлять, он начал требовать их у детей. Сын переводил папе. Потом я узнала, что на зоне он влез в долги. Говорила с ним об этом, объясняла, что не могу больше отправлять ему такие суммы. Его разводили на зоне, а он, кажется, разводил меня. Когда я отказывала в переводе, кричал в трубку, оскорблял», — заявила Стришняя.
После этих публикаций в пресс-службе УФСИН по Амурской области сообщили, что по факту фотографий уже проводилась служебная проверка.
«Установлено, что данные фотографии, свидетельствующие о фактах нарушений правил внутреннего распорядка исправительного учреждения, были сняты в 2015 году. Материалы проверки были переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — говорится в сообщении.
Кроме того, УФСИН назначило дополнительную проверку по опубликованной сейчас информации.
Как сообщали Юга.ру, Вячеслава Цеповяза, фигуранта дела об убийстве 12 человек в станице Кущевской, взяли под стражу в июле 2011 года. В ноябре 2013 года его приговорили к 20 годам в колонии строгого режима.
Находясь в колонии, Цеповяз заключил со своей супругой брачный контракт, чтобы обезопасить семейный бизнес от исков потерпевших от банды Цапков. Все имущество перешло к ней, в том числе агрофирма «Слава Кубани» площадью 14 тыс. га, ресторанный бизнес и земельные участки стали принадлежать Наталье Цеповяз. После развода Цеповяз безуспешно пытался отсудить у Натальи часть имущества. По оценкам экспертов, стоимость спорных активов — около 3 млрд рублей.
С 1998 по 2010 год — за время, которое банда действовала в станице Кущевской, — ее участники совершили множество тяжких преступлений, в том числе убили 19 человек. Лидер группировки — Сергей Цапок был признан виновным в убийстве 18 человек, включая несовершеннолетних. В начале июля 2014 года он умер в медчасти СИЗО № 1 Краснодара.
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