Весь состав ОНК Амурской области уволился вслед за председателем из-за заявления о Цеповязе
Общественная наблюдательная комиссия Амурской области в полном составе сложила полномочия из-за высказываний председателя об осужденном Вячеславе Цеповязе
Глава ОНК Приамурья Наталья Охотникова опубликовала у себя в инстаграме фото Цеповяза, где назвала его «известным предпринимателем, легитимным депутатом, меценатом, потомственным фермером». Она же выясняла условия содержания Цеповяза в колонии после того, как появились его фотографии, где он жарит шашлыки, ест крабов и красную икру.
Высказывания Охотниковой про осужденного вызвали возмущение в соцсетях и из-за этого все члены ОНК решили сложить с себя полномочия. Заместитель председателя региональной ОНК Андрей Зенков назвал это решение молчаливым протестом. На всю Амурскую область в комиссии было четыре человека.
«Травля, которая устроена в СМИ и еще поддержана Общественной палатой РФ, неприемлема. К вечеру пятницы мы сдадим свои мандаты», — сказал Зенков.
Он уточнил, что Охотникова, которая также покинула свой пост, проработала три срока в ОНК, остальные члены комиссии — второй, сообщает «Интерфакс».
Вячеслав Цеповяз — фигурант уголовного дела об убийстве 12 человек в станице Кущевской. В июле 2011 года его взяли под стражу, а в ноябре 2013 года приговорили к 20 годам заключения.
Как сообщали Юга.ру, в сети появились фотографии Вячеслава Цеповяза, где он готовит шашлык, ест икру с крабами и разговаривает по телефону в исправительной колонии строгого режима. Его бывшая жена рассказала, что тратила на содержание супруга до 3 млн рублей в год. Цеповяз и его адвокат назвали фотографии фейком, осужденный предположил, что с помощью снимков его бывшая жена пытается повлиять на раздел имущества после развода.
В отношении сотрудников исправительной колонии возбудили уголовное дело. Генпрокуратура выяснила, что Цеповяз тратил на еду каждый месяц 30-60 тыс. рублей.
Все материалы по теме:
Чем заняться в выходные 17-18 ноября. Выбор Эволюции Юга.ру
И другие события Краснодара с 16 по 18 ноября
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.