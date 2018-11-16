Весь состав ОНК Амурской области уволился вслед за председателем из-за заявления о Цеповязе

Общественная наблюдательная комиссия Амурской области в полном составе сложила полномочия из-за высказываний председателя об осужденном Вячеславе Цеповязе

Глава ОНК Приамурья Наталья Охотникова опубликовала у себя в инстаграме фото Цеповяза, где назвала его «известным предпринимателем, легитимным депутатом, меценатом, потомственным фермером». Она же выясняла условия содержания Цеповяза в колонии после того, как появились его фотографии, где он жарит шашлыки, ест крабов и красную икру.

Высказывания Охотниковой про осужденного вызвали возмущение в соцсетях и из-за этого все члены ОНК решили сложить с себя полномочия. Заместитель председателя региональной ОНК Андрей Зенков назвал это решение молчаливым протестом. На всю Амурскую область в комиссии было четыре человека.

«Травля, которая устроена в СМИ и еще поддержана Общественной палатой РФ, неприемлема. К вечеру пятницы мы сдадим свои мандаты», — сказал Зенков.

Он уточнил, что Охотникова, которая также покинула свой пост, проработала три срока в ОНК, остальные члены комиссии — второй, сообщает «Интерфакс».