На сотрудников колонии, где Цеповяз ел икру, завели уголовное дело. Прокуратура заявила о его привилегиях и множестве нарушений

Следственные органы возбудили уголовное дело на сотрудников исправительной колонии №3 УФСИН по Амурской области, где отбывает срок член банды Цапков Вячеслав Цеповяз

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) по результатам проведенной следователями проверки.

«По версии следствия, с января 2015 по февраль 2018 года пока неустановленными должностными лицами из числа сотрудников колонии в интересах Цеповяза совершались действия, явно выходящие за пределы их полномочий. Тем самым создавались привилегированные условия отбывания наказания лицом, осужденным за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений, что противоречит не только требованиям закона, но и общепринятым нормам морали, вызывая закономерный резонанс в обществе», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ходе расследования будут установлены лица, потворствующие нарушениям, их действиям будет дана соответствующая правовая оценка.

Для дальнейшего расследования дело передано в центральный аппарат ведомства.

Амурская прокуратура в свою очередь заявила, что неоднократно проводила проверку по фактам нарушений, допущенных администрацией колонии.

«Должностными лицами ИК в отношении Цеповяза был ослаблен постоянный надзор за его поведением. Таким образом, ему были созданы условия для систематического нарушения им своих обязанностей и наложенных законом запретов. В частности, в нарушение требований законодательства администрация учреждения незаконно перевела его на облегченные условия отбывания наказания, тем самым необоснованно создав комфортные условия», — отметили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Среди нарушений — предоставление Цеповязу дорогих продуктов питания, необоснованных дополнительных свиданий, возможности свободно пользоваться телефоном (в том числе, установлены факты переписки с родственниками), встречаться с иными лицами, отбывающими наказание в колонии, в силу закона встреча с которыми запрещена. Также осужденный имел свободный доступ к служебным помещениям учреждения и пользовался стационарной телефонной связью.

Прокурор вносил представление об устранении нарушений закона начальнику ИК № 3. По итогам двух сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности. Однако повторная проверка в октябре 2018 года показала, что указанные нарушения продолжаются.