На сотрудников колонии, где Цеповяз ел икру, завели уголовное дело. Прокуратура заявила о его привилегиях и множестве нарушений
Следственные органы возбудили уголовное дело на сотрудников исправительной колонии №3 УФСИН по Амурской области, где отбывает срок член банды Цапков Вячеслав Цеповяз
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) по результатам проведенной следователями проверки.
«По версии следствия, с января 2015 по февраль 2018 года пока неустановленными должностными лицами из числа сотрудников колонии в интересах Цеповяза совершались действия, явно выходящие за пределы их полномочий. Тем самым создавались привилегированные условия отбывания наказания лицом, осужденным за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений, что противоречит не только требованиям закона, но и общепринятым нормам морали, вызывая закономерный резонанс в обществе», — сообщили в пресс-службе СК РФ.
В ходе расследования будут установлены лица, потворствующие нарушениям, их действиям будет дана соответствующая правовая оценка.
Для дальнейшего расследования дело передано в центральный аппарат ведомства.
Амурская прокуратура в свою очередь заявила, что неоднократно проводила проверку по фактам нарушений, допущенных администрацией колонии.
«Должностными лицами ИК в отношении Цеповяза был ослаблен постоянный надзор за его поведением. Таким образом, ему были созданы условия для систематического нарушения им своих обязанностей и наложенных законом запретов. В частности, в нарушение требований законодательства администрация учреждения незаконно перевела его на облегченные условия отбывания наказания, тем самым необоснованно создав комфортные условия», — отметили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Среди нарушений — предоставление Цеповязу дорогих продуктов питания, необоснованных дополнительных свиданий, возможности свободно пользоваться телефоном (в том числе, установлены факты переписки с родственниками), встречаться с иными лицами, отбывающими наказание в колонии, в силу закона встреча с которыми запрещена. Также осужденный имел свободный доступ к служебным помещениям учреждения и пользовался стационарной телефонной связью.
Прокурор вносил представление об устранении нарушений закона начальнику ИК № 3. По итогам двух сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности. Однако повторная проверка в октябре 2018 года показала, что указанные нарушения продолжаются.
Как сообщали Юга.ру, в сети появились фотографии осужденного на 20 лет Цеповяза, на которых он готовит шашлык, ест икру с крабами и разговаривает по телефону в исправительной колонии строгого режима. Его бывшая жена рассказала, что тратила на содержание супруга до 3 млн рублей в год.
В УФСИН по Амурской области и Следственном комитете начали проверку, а 8 ноября стало известно, что бандита поместили в штрафной изолятор.
Адвокат Цеповяза назвал фотографии фейком. Позже об их сфабрикованности заявил и сам Цеповяз. Снимки он назвал попытками его бывшей жены повлиять на раздел имущества после развода.
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Напомним, Вячеслав Цеповяз является фигурантом дела об убийстве 12 человек в станице Кущевской. Его заключили под стражу в июле 2011 года, а в ноябре 2013 года приговорили к 20 годам в колонии строгого режима.
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