Украина отменила запрет на въезд российских мужчин

Погранслужба Украины объявила о снятии запрета на въезд мужчин из России

Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян. Он пояснил, что это связано с прекращением режима военного положения на Украине. При этом украинские пограничники по-прежнему проверяют мужчин из РФ в усиленном режиме.

«Военное положение не продлили — значит, угроза вторжения российских войск снизилась... Запрет на въезд мужчинам из России снят. Но Госпогранслужба продолжает проводить контроль второй линии со всеми гражданами России, уточняя цель их визита в Украину. После этого принимается решение о целесообразности их въезда в нашу страну», — цитирует Слободяна «УНИАН».

Он подчеркнул, что гражданам РФ, помимо загранпаспорта, могут потребоваться и другие документы, подтверждающие цель поездки на Украину, передает «Интерфакс».