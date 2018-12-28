Украина отменила запрет на въезд российских мужчин
Погранслужба Украины объявила о снятии запрета на въезд мужчин из России
Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян. Он пояснил, что это связано с прекращением режима военного положения на Украине. При этом украинские пограничники по-прежнему проверяют мужчин из РФ в усиленном режиме.
«Военное положение не продлили — значит, угроза вторжения российских войск снизилась... Запрет на въезд мужчинам из России снят. Но Госпогранслужба продолжает проводить контроль второй линии со всеми гражданами России, уточняя цель их визита в Украину. После этого принимается решение о целесообразности их въезда в нашу страну», — цитирует Слободяна «УНИАН».
Он подчеркнул, что гражданам РФ, помимо загранпаспорта, могут потребоваться и другие документы, подтверждающие цель поездки на Украину, передает «Интерфакс».
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Ранее Слободян рассказал агентству, что за весь период действия военного положения Украина не пропустила на территорию страны около 1650 граждан РФ.
Как сообщали Юга.ру, 30 ноября Госпогранслужба Украины ввела запрет на въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет в связи с введением в стране военного положения. Его ввели после конфликта в Керченском проливе 25 ноября, когда российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, нарушивших госграницу.
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