Краснодарский край получил более 108 млн рублей курортного сбора в 2018 году

Эксперимент по взиманию курортного сбора принес Краснодарскому краю более 108 млн рублей в 2018 году — почти на 55% больше прогнозируемой суммы

«В эксперименте участвовали Анапа, Сочи, Геленджик, Горячий Ключ и четыре поселения Туапсинского района. Эти муниципалитеты будут благоустроены за счет полученных средств», — напомнил Кондратьев.

Об этом сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, в регионе отмечена высокая собираемость и низкий процент отказов от уплаты курортного сбора.

Деньги направят на установку новых объектов инфраструктуры — детских игровых площадок, лавочек, беседок, фонарей, иллюминации, скульптурных композиций, а также на создание новых благоустроенных территорий отдыха. В результате публичного голосования жители и гости курортных территорий сами определили, на что пойдут собранные средства.

Глава Кубани добавил, что пока изменение размера курортного сбора и расширение географии его участников в крае не планируется, передает пресс-служба краевой администрации.

Как собщали Юга.ру, закон о курортном сборе приняли в июле 2017 года. Изначально эксперимент планировали начать в том же году, но он был отложен. В Краснодарском крае курортный сбор начали взимать с 16 июля. Туристы обязаны заплатить налог в первый день своего пребывания в регионе.

На Ставрополье курортный сбор взимают с 1 мая. За первый месяц регион получил 13 млн рублей.

Власти Крыма решили перенести срок введения курортного сбора в республике с 1 мая 2018 на 1 мая 2019 года. В Евпатории и Черноморском районе Крыма от эксперимента отказались.