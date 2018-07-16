На Кубани с 16 июля начали взимать курортный сбор
В Краснодарском крае с 16 июля начался эксперимент по взиманию курортного сбора
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«Сегодня в Краснодарском крае начинает действовать курортный сбор. Я напомню, жители Кубани его платить не будут. Кроме того, от него будут освобождены 19 льготных категорий граждан — это малоимущие, инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий. Для остальных гостей сбор составит 10 рублей в сутки — в этом году мы установили минимальную планку», — рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Деньги, вырученные от курортного сбора, пойдут на благоустройство курортов и развитие туристической инфраструктуры. Кондратьев сказал, что в 2018 году от сбора ожидается 70 млн рублей поступлений.
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Сбор будет взиматься в день заселения в объекты размещения Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Сочи, Новомихайловского и Джубгского городских поселений, Шепсинского и Небугского сельских поселений Туапсинского района. Деньги будут передавать в те муниципалитеты, где они были получены. За тем, чтобы сбор решал проблемы курортной отрасли, будет следить Фонд развития курортной инфраструктуры, а также общественный совет при этом фонде, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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