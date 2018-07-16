На Кубани с 16 июля начали взимать курортный сбор

В Краснодарском крае с 16 июля начался эксперимент по взиманию курортного сбора

«Сегодня в Краснодарском крае начинает действовать курортный сбор. Я напомню, жители Кубани его платить не будут. Кроме того, от него будут освобождены 19 льготных категорий граждан — это малоимущие, инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий. Для остальных гостей сбор составит 10 рублей в сутки — в этом году мы установили минимальную планку», — рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Деньги, вырученные от курортного сбора, пойдут на благоустройство курортов и развитие туристической инфраструктуры. Кондратьев сказал, что в 2018 году от сбора ожидается 70 млн рублей поступлений.