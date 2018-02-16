В Крыму отложат введение курортного сбора на год

Власти Крыма перенесут срок введения курортного сбора в республике с 1 мая 2018 на 1 мая 2019 года

Об этом сообщил председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета региона Алексей Черняк.

«Будет вынесена поправка в закон о переносе курортного сбора на территории Республики Крым на май 2019 года»,— цитирует Черняка ТАСС.

Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко в свою очередь отметил, что у региона «будет еще год запаса для подготовки» и тогда удастся получить «более выраженный эффект».

По его словам, решение о необходимости переноса сроков было принято после консультаций с представителями туристического бизнеса, отельерами и отдыхающими.

Как сообщали Юга.ру, решение о введении курортного сбора с 1 мая 2018 года в Крыму приняли в конце ноября 2017 года. О возможном переносе начала эксперимента парламентарии начали говорить уже в декабре.