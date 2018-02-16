В Крыму отложат введение курортного сбора на год
Власти Крыма перенесут срок введения курортного сбора в республике с 1 мая 2018 на 1 мая 2019 года
Об этом сообщил председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета региона Алексей Черняк.
«Будет вынесена поправка в закон о переносе курортного сбора на территории Республики Крым на май 2019 года»,— цитирует Черняка ТАСС.
Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко в свою очередь отметил, что у региона «будет еще год запаса для подготовки» и тогда удастся получить «более выраженный эффект».
По его словам, решение о необходимости переноса сроков было принято после консультаций с представителями туристического бизнеса, отельерами и отдыхающими.
Как сообщали Юга.ру, решение о введении курортного сбора с 1 мая 2018 года в Крыму приняли в конце ноября 2017 года. О возможном переносе начала эксперимента парламентарии начали говорить уже в декабре.
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Ставка сбора была определена в размере 10 рублей в сутки с человека в период с 1 мая по 30 сентября, при этом она будет нулевой с 1 января по 30 апреля и с 1 октября по 31 декабря. Сбор планируется взимать в шести городах и одном районе республики: Алуште, Евпатории, Саках, Судаке, Феодосии, Ялте и Черноморском районе.
Закон о курортном сборе был принят в июле. Эксперимент продлится до конца 2022 года в четырех пилотных регионах — в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.
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