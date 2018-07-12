На Кубани туристы будут оплачивать курортный сбор в первый день пребывания

Депутаты Заксобрания Краснодарского края приняли поправки, согласно которым приезжающие на курорты Кубани туристы будут обязаны заплатить курортный сбор в первый день своего пребывания в регионе

Поправки вносятся в краевые законы о введении курортного сбора и об административных правонарушениях. Они касаются только сроков уплаты сбора — сделать это нужно в тот же день, когда турист заселяется в гостиницу, передает ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, власти Краснодарского края перенесли начало эксперимента по взиманию курортного сбора, который в других регионах начался 1 мая, более чем на два месяца в связи с ЧМ-2018. Он начнет действовать 16 июля.

Власти Кубани утвердили размер сбора в сумме 10 рублей с человека в сутки. Сбор будет взиматься только с приезжих старше 18 лет и собирающихся провести в крае более суток, за исключением 19 льготных категорий граждан.