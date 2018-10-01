Черноморский район Крыма отказался от введения курортного сбора

В Черноморском районе Крыма решили отменить курортный сбор

Такое решение 28 сентября приняли депутаты на 114-й сессии городского совета.

«Согласовать заявку об исключении муниципального образования Черноморский район Республики Крым из территории эксперимента по развитию курортной инфраструктуры. Признать утратившим силу решение "О согласовании предложения по определению размера курортного сбора"», — говорится в документе, который подписал председатель районного совета Алексей Михайловский.

Решение уже вступило в силу, сообщает пресс-служба администрации Черноморского района.

Депутаты заявили, что сомневаются в экономической эффективности курортного сбора.

«Много вопросов возникает в процессе сбора и распределения денег. Средства собираем в поселках всего района: Черноморском, Оленевке, Окуневке и Межводном. А потом деньги администрирует минкурортов. Каким образом оно будет распределять полученные деньги между поселками, пока не совсем понятно», — сказала главный специалист отдела экономики, курортов и туризма администрации Черноморского района Наталья Гебешт.

По ее словам, власти сначала хотят посмотреть, как механизм будет работать в других районах Крыма, пишет «Российская газета».