Ставрополье получило 13 млн рублей от курортного сбора за первый месяц эксперимента. Неплательщикам грозит штраф
Ставропольский край собрал 13 млн рублей за первый месяц эксперимента по взиманию курортного сбора
«Сейчас уже можно говорить о первых результатах, по данным краевого министерства финансов и министерства туризма, на 28 мая уже собрано 13,499 млн рублей», — цитирует заместителя председателя думы Ставропольского края Александра Кузьмина ТАСС.
Он отметил что, такие первые результаты дают возможность говорить о самых оптимистичных прогнозах — до конца года регион планирует собрать 181 млн рублей, но возможно цифра будет и больше на несколько десятков миллионов. Всего же Ставрополье надеется получать от курортного сбора около 300 млн рублей в год.
Как сообщали Юга.ру, эксперимент по взиманию курортного сбора начал действовать в Ставропольском крае 1 мая. С гостей Ессентуков, Кисловодска, Железноводска и Пятигорска собирают по 50 рублей за сутки пребывания на территории региона (за исключением дня заезда).
По словам замминистра туризма и оздоровительных курортов края Елены Шконды, в здравницах и с отдыхающими ведется разъяснительная работа, но есть недовольные.
«Поступило более 700 отказов, люди пишут заявления, не хотят платить курортный сбор. Заявления будут рассматриваться, решаться вопрос административной ответственности», — сказала Шконда.
Она уточнила, что в крае приняты законодательные акты, по которым отказавшимся платить могут быть выписаны штрафы. Туристам грозит от 500 рублей до 2 тыс. рублей штрафа, индивидуальные предприниматели могут заплатить от 2 до 5 тыс. рублей, юрлица — от 5 до 10 тыс. рублей.
Напомним, планировалось, что с мая эксперимент по курортному сбору начнется в четырех пилотных регионах — помимо Ставрополья, в Крыму, Алтайском и Краснодарском краях.
На Алтае эксперимент стартовал в городе-курорте Белокуриха. Однако власти Крыма отказались от его введения в этом году, обосновав это решение консультациями с представителями турбизнеса, отельерами и отдыхающими. Там проект должен стартовать в 2019 году. А в Краснодарском крае срок начала эксперимента перенесли на 16 июля из-за проведения в регионе чемпионата мира по футболу.
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