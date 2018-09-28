Евпатория отказалась вводить курортный сбор

Крым

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Комитет горсовета Евпатории согласовал проект решения об отказе вводить курортный сбор

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Комитет горсовета Евпатории по вопросам курорта, туризма, культуры, молодежной политики и спорта считает участие города в эксперименте экономически необоснованым, сообщает пресс-служба администрации города.

«Курортная отрасль Евпатории не готова к введению курортного сбора, так как многие выбирают зарубежный отдых, из-за привлекательного соотношения цены и качества. Введение дополнительных сборов с граждан может стать еще одной причиной отказа от внутреннего туризма», — отметила начальник управления экономического развития администрации города Татьяна Юмина.

Также чиновник отметила, что 80% туристов — граждане, которые освобождены от уплаты сбора. Получается, что платить будут только 20% отдыхающих. Сумма сборов не привысит расходы на администрирование.

«Курортный сбор, даже символический, будет вынуждать большинство населения задуматься — ехать туда, где курортный сбор минимальный, или туда, где его нет», — сказала Юмина.

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Как сообщали Юга.ру, закон о курортном сборе был принят в июле 2017 года. Изначально эксперимент планировали начать в том же году, но он был отложен

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