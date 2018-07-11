На Ставрополье 2,5 тыс. человек отказались платить курортный сбор
С мая по июнь на курортах Ставропольского края около 3% отдыхающих отказались от уплаты курортного сбора
Начальник отдела контроля собираемости курортного сбора министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Владислав Предыбайло рассказал, что всего Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск за два месяца посетили 85 тыс. человек. Курортный сбор (50 рублей в сутки) заплатили 72,8 тыс. туристов. Еще 9,7 тыс. туристов были льготниками, освобожденными от налога. Остальные 2,5 тыс. человек или около 3% от уплаты курортного сбора отказались.
По словам Предыбайло, за два месяца действия курортного сбора власти региона получили 37,6 млн рублей. В среднем один турист заплатил 516 рублей и провел на курортах около десяти дней. За год на Ставрополье хотят собрать с курортников около 181,6 млн рублей и направить эти деньги на развитие курортной инфраструктуры, сообщает РБК.
Как сообщали Юга.ру, власти Краснодарского края перенесли начало эксперимента по взиманию курортного сбора более чем на два месяца в связи с ЧМ-2018.
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