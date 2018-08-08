Жесть и колхоз. Жена футболиста Мамаева рассказала о жизни в Краснодаре

Жена игрока футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева дала интервью в шоу на YouTube «Точки Nad И»

Алана Мамаева рассказала о четырех годах жизни в Краснодаре.

«Когда я туда ехала, я говорила: "Что может быть проще, когда у тебя есть деньги и есть дети?" В любом городе к тебе хорошо будут относиться, ты все можешь купить — те же машины или продукты, хорошо живешь. Нихрена! Я целыми днями не выхожу из дома. Куда мне выходить? Ходить на курсы и развиваться в Краснодаре?! Дети ходят в детский сад, им не нужна детская комната: они устали после детского сада, они хотят домой, поиграть со своими игрушками. Почему у меня нет подруг? А с кем мне общаться? Мне там ни с кем не интересно. Краснодар — маленький город. Все тебя знают, все тебя фотографируют, когда выходишь без косметики, все тебя обсуждают. Там колхоз. Все на каблуках в будний день ходят до магазина. Это жесть. Паша это понимает, поэтому мы ни с кем не дружим и никуда не ходим. Вот оденешься как обычный человек, придешь в магазин, спросишь: "Сколько стоят сапоги?" Тебе ответят: "Дорого". В Москве такого давно нет», — поделилась Мамаева.

Модель сказала, что ее муж тоже не может жить в Краснодаре, но у него контракт с клубом, поэтому они не могут уехать из города.

«Я не знаю, сколько мы тут еще пробудем, контракт вроде еще на год. По итогу все равно мы будем жить здесь. Но я говорю, что со мной происходит. Четыре года в Краснодаре на меня давят: ты одна, но у тебя все есть — няни, помощники, конь, чтобы развлекаться, сейчас меня спасает птица», — рассказала жена футболиста.

Как сообщали Юга.ру, в марте Алану Мамаеву обманули в зоомагазине Краснодара и продали ей дикого попугая за 152 тыс. рублей.

Спустя месяц птица улетела, и женщина предложила за него вознаграждение 100 тыс. рублей. Однако в тот же день попугай нашелся.