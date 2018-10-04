Алана Мамаева назвала Галицкого единственной достопримечательностью Краснодара и рассказала, что еще ее не устраивает в этом «колхозе»

Жена футболиста «Краснодара» Павла Мамаева назвала новые причины, почему ей не нравится город

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В интервью «Кубанским новостям» Алана Мамаева рассказала об отношениях с мужем, увлечении пластической хирургией, нелюбви к Краснодару и поделилась мнением о владельце местного футбольного клуба Сергее Галицком. «Такой человек — один на миллион. И ему низкий поклон за это. Он в этот город вкладывается и любит его. Галицкий — единственная достопримечательность Краснодара», — сказала она, отметив, что ее негативное мнение о городе не должно сказаться на спортивной карьере мужа. Мамаева не смогла назвать плюсы жизни в Краснодаре. «Здесь как будто все на ручнике — стоят и чего-то ждут. Но ничего не происходит. При этом я не говорю, что здесь все плохие или "колхозники". Если меня неправильно поняли, так это не моя проблема. Я говорила лишь о том, как себя ощущаю в этом городе», — поделилась жена футболиста.

Кроме того, она выразила мнение, что Краснодар находится далеко от моря — в двух с половиной часах езды, в отличие от ее родного Калининграда, где дорога займет полчаса. Она рассказала, почему она считает, что в Краснодаре некуда сходить. Девушка объяснила, что несмотря на то, что в городе есть рестораны, СПА, фитнес-центры, ее интерес заключается не только в этом: здесь нет выставок или квестов, а чтобы купить подарок на день рождения, нужно за две недели готовиться, чтобы заказать его из Москвы. «Как-то в Москве дочка Алиса написала мне, что хочет игрушку Багиру с голубыми глазами и собаку Вольта. У меня была только ночь, чтобы это найти. В 4:00 я сделала заказ, а в 9:00 его уже привезли. В Краснодаре такое не провернешь. И это только пример. Здесь ничего нет», — настаивает Мамаева.