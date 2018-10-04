Алана Мамаева назвала Галицкого единственной достопримечательностью Краснодара и рассказала, что еще ее не устраивает в этом «колхозе»
Жена футболиста «Краснодара» Павла Мамаева назвала новые причины, почему ей не нравится город
В интервью «Кубанским новостям» Алана Мамаева рассказала об отношениях с мужем, увлечении пластической хирургией, нелюбви к Краснодару и поделилась мнением о владельце местного футбольного клуба Сергее Галицком.
«Такой человек — один на миллион. И ему низкий поклон за это. Он в этот город вкладывается и любит его. Галицкий — единственная достопримечательность Краснодара», — сказала она, отметив, что ее негативное мнение о городе не должно сказаться на спортивной карьере мужа.
Мамаева не смогла назвать плюсы жизни в Краснодаре.
«Здесь как будто все на ручнике — стоят и чего-то ждут. Но ничего не происходит. При этом я не говорю, что здесь все плохие или "колхозники". Если меня неправильно поняли, так это не моя проблема. Я говорила лишь о том, как себя ощущаю в этом городе», — поделилась жена футболиста.
Кроме того, она выразила мнение, что Краснодар находится далеко от моря — в двух с половиной часах езды, в отличие от ее родного Калининграда, где дорога займет полчаса.
Она рассказала, почему она считает, что в Краснодаре некуда сходить. Девушка объяснила, что несмотря на то, что в городе есть рестораны, СПА, фитнес-центры, ее интерес заключается не только в этом: здесь нет выставок или квестов, а чтобы купить подарок на день рождения, нужно за две недели готовиться, чтобы заказать его из Москвы.
«Как-то в Москве дочка Алиса написала мне, что хочет игрушку Багиру с голубыми глазами и собаку Вольта. У меня была только ночь, чтобы это найти. В 4:00 я сделала заказ, а в 9:00 его уже привезли. В Краснодаре такое не провернешь. И это только пример. Здесь ничего нет», — настаивает Мамаева.
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Она призналась, что за пять лет в Краснодаре стала «дикая на магазины», и рассказала, что ей не хватает аптек, обменников валюты, отдельных от банков, круглосуточных моек на каждом квартале, бутилированной воды определенных марок, не продаются вещи от Louis Vuitton и хорошие плойки или утюги для волос, которые не жгут волосы.
Как сообщали Юга.ру, в апреле Алана Мамаева дала интервью ведущей шоу «Точки Nad И» на YouTube, в котором описала жизнь в Краснодаре как «жесть и колхоз», где «все на каблуках в будний день ходят до магазина».
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