Суд продлил арест братьев Магомедовых до 5 февраля
Суд Москвы продлил арест совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, подозреваемых в мошенничестве и создании преступной организации, до 5 февраля 2019 года
Адвокат Зиявудина Магомедова Александр Гофштейн рассказал РБК, что обязательно обжалует постановление суда.
Как сообщали Юга.ру, братьев Магомедовых задержали 31 марта по подозрению в мошенничестве, крупных растратах и организации преступного сообщества. В мае им предъявили обвинение.
По версии следствия, Зиявудин Магомедов был лидером преступного сообщества, отвечал в нем за экономику, а его брат Магомед обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций. В обвинении было указано, что братья Магомедовы организовали шесть эпизодов мошенничества и одну растрату. Сумма причиненного ущерба составила более 2,5 млрд рублей.
По делу Магомедовых арестовали активы и счета 24 компаний, в том числе и Новороссийского порта.
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