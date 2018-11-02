Суд продлил арест братьев Магомедовых до 5 февраля

Суд Москвы продлил арест совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, подозреваемых в мошенничестве и создании преступной организации, до 5 февраля 2019 года

Адвокат Зиявудина Магомедова Александр Гофштейн рассказал РБК, что обязательно обжалует постановление суда.

Как сообщали Юга.ру, братьев Магомедовых задержали 31 марта по подозрению в мошенничестве, крупных растратах и организации преступного сообщества. В мае им предъявили обвинение.

По версии следствия, Зиявудин Магомедов был лидером преступного сообщества, отвечал в нем за экономику, а его брат Магомед обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций. В обвинении было указано, что братья Магомедовы организовали шесть эпизодов мошенничества и одну растрату. Сумма причиненного ущерба составила более 2,5 млрд рублей.