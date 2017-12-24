Forbes назвал Галицкого филантропом года

Краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий стал филантропом года по версии Forbes

Издание отмечает , что Галицкий — один из немногих российских миллиардеров, оставшихся жить в провинции, и в своем городе развивает не только бизнес, но и некоммерческие проекты. В их числе — футбольный клуб «Краснодар», строительство футбольной академии и стадиона.

«А осенью 2017-го открыл парк, который сравнивают с московским "Зарядьем". Финансируется он целиком за счет личных средств Галицкого. По оценкам, парк обошелся ему в 4 млрд рублей (для сравнения: "Зарядье" стоило московскому бюджету 14 млрд рублей)», — пишет Forbes.

В целом издание оценило инвестпроекты Галицкого, реализованные и планируемые к реализации в Краснодаре, более чем в миллиард долларов: помимо парка это создание ФК «Краснодар» (инвестиции в проект — $400 млн) и футбольной академии ($90 млн), строительство стадиона ФК «Краснодар» ($460 млн), благоустройство улицы Солнечной, где расположен главный офис компании «Магнит», реконструкция кинотеатра «Аврора» ($8,5 млн).