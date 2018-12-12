ЧМ-2018, «Цвет настроения — синий» и «скибиди челлендж»: Google сделал видео с трендами 2018 года

Компания Google представила видео «Год в поиске», в котором собраны самые популярные запросы пользователей интернета

Видеонарезка длиною в одну минуту состоит из запоминающихся моментов уходящего года, которые отбирали по итогам самых популярных поисковых запросов россиян. «Чем запомнится 2018 год? От "Никольской" и "Россия — Хорватия" до "цвета настроения" и "скибиди челлендж" — в этом году больше всего искали то, что помогало нам быть вместе. Специально для этого видео фанаты разных футбольных клубов объединились и записали новую версию песни «Команда молодости нашей», — сказано в описании видео.

Первая часть видео посвящена чемпионату мира по футболу, который проходил в нескольких городах России. В ролике есть момент с мячом, который отбил Игорь Акинфеев в матче со сборной Испании, слезы Артема Дзюбы после проигрыша команды в игре с Хорватией, переполненная улица Никольская в Москве.

В ролике вспомнили трагичные события 2018-го года: пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, массовое убийство в Керчи. Также в этом году не стало ученого Стивена Хокинга, артиста Иосифа Кобзона, актеров Николая Караченцова, Олега Табакова.

Третья часть «Года в поиске» посвящена так называемому «скибиди челленджу» — флешмобу с танцем из клипа на песню Skibidi группы Little Big. В видео вспомнили про фильм «Мстители», мем про «троих в кокошнике», клип на песню Егора Крида и Филиппа Киркорова «Цвет настроения — синий».

Полный список тем, которые больше всего интересовали россиян в 2018-м, можно посмотреть на сайте Google.