Отбитый Акинфеевым пенальти на матче Россия — Испания изобразили на золотой медали
В честь вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева изготовили золотую медаль
Фотографию медали опубликовал в своем микроблоге в Twitter корреспондент издания «Спорт-Экспресс» Никита Камышев.
На одной стороне медали изображены нога Акинфеева и футбольный мяч, который он отбил. Также нанесена надпись «Нога Акинфеева», дата и место события — «Москва. 01.07.2018. "Лужники"». На другой стороне указаны дата матча, счет игры, надписи «Россия — 2018. Чемпионат мира по футболу, 1/8» и «Москва. 01.07.2018».
Для изготовления медали использовали золото 999-й пробы.
Планируется, что медаль передадут главному тренеру российской национальной команды Станиславу Черчесову, сообщает RT.
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Как сообщали Юга.ру, 1 июля Россия в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в серии пенальти обыграла Испанию. Встреча завершилась в серии пенальти. Акинфеев отразил два удара соперников. В 1/4 финала российская сборная встретится с Хорватией.
Матч состоится 7 июля на сочинском стадионе «Фишт» в 21:00.
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