Отбитый Акинфеевым пенальти на матче Россия — Испания изобразили на золотой медали

В честь вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева изготовили золотую медаль

Фотографию медали опубликовал в своем микроблоге в Twitter корреспондент издания «Спорт-Экспресс» Никита Камышев.

На одной стороне медали изображены нога Акинфеева и футбольный мяч, который он отбил. Также нанесена надпись «Нога Акинфеева», дата и место события — «Москва. 01.07.2018. "Лужники"». На другой стороне указаны дата матча, счет игры, надписи «Россия — 2018. Чемпионат мира по футболу, 1/8» и «Москва. 01.07.2018».

Для изготовления медали использовали золото 999-й пробы.

Планируется, что медаль передадут главному тренеру российской национальной команды Станиславу Черчесову, сообщает RT.