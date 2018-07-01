Россия в серии пенальти обыграла Испанию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

Сборная России 1 июня обыграла Испанию в 1/8 финала чемпионата мира по футболу

Матч прошел на московском стадионе «Лужники». Всего на игру пришли более 78 тыс. зрителей.

Счет открыли на 12-й минуте первого тайма. Сергей Игнашевич реализовал автогол. Он вел борьбу с Серхио Рамосом, мяч попал защитнику сборной России в ногу и влетел в ворота. Игорь Акинфеев ничего не смог сделать.

Россия сравняла счет на 41-й минуте. Артем Дзюба нанес точный удар с 11-метровой отметки.

Во втором тайме команды не забили ни одного гола. К основному времени арбитр добавил четыре минуты. Однако победитель не был выявлен. Впервые на ЧМ-2018 в матче назначили дополнительное время. Сборные вновь не забили ни одного гола. Была назначена серия пенальти.

Андерс Иньеста забил первый гол в серии пенальти. Федор Смолов сравнял счет — 1:1. Жерар Пике отправил еще один мяч в пользу испанцев. Игнашевич реализовал ответный гол. Александр Головин вывел Россию вперед — 3:2. Рамос сравнял счет — 3:3. Но у России был удар в запасе. Денил Черышев забил — 4:3.

Игра завершилась со счетом 1:1 (4:3). По итогам матча Россия вышла в четвертьфинал, где сыграет с победителем пары Хорватия — Дания.