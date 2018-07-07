Россия не прошла в полуфинал ЧМ по итогам матча с Хорватией

Краснодарский край

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В Сочи на стадионе «Фишт» 7 июля состоялся матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу Россия — Хорватия

Первый тайм завершился со счетом 1:1. Первый гол на 31-й минуте забил российский футболист Денис Черышев. На 39-й минуте гол в ворота России забил Андрей Крамарич. После основного времени судьи назначили два дополнительных тайма.

Следующий гол в дополнительное время (100-я минута) забил хорватский футболист Домагой Вида. Позже счет сравнял Марио Фернандес. 

По итогам дополнительного времени при счете 2:2 назначили серию пенальти. Хорватия одержала победу и сыграет 11 июля в полуфинале со сборной Англии.

Сочи Футбол ЧМ-2018

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