Россия не прошла в полуфинал ЧМ по итогам матча с Хорватией

В Сочи на стадионе «Фишт» 7 июля состоялся матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу Россия — Хорватия

Первый тайм завершился со счетом 1:1. Первый гол на 31-й минуте забил российский футболист Денис Черышев. На 39-й минуте гол в ворота России забил Андрей Крамарич. После основного времени судьи назначили два дополнительных тайма.

Следующий гол в дополнительное время (100-я минута) забил хорватский футболист Домагой Вида. Позже счет сравнял Марио Фернандес.